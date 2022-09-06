Про це повідомляє Sky News.

У своїй промові Трасс подякувала Борису Джонсону. Вона назвала попередника "дуже впливовим прем’єр-міністром", який втілив у життя Brexit, забезпечив вакцинацію проти коронавірусу і вжив заходів проти російської агресії.

"Для мене честь узяти на себе цю відповідальність у важливий для нашої країни час", – зазначила вона.

Далі Трасс оголосила ключові пріоритети внутрішньої політики свого уряду: зростання економіки коштом скорочення податків, боротьба з енергетичною кризою, спричиненою діями президента РФ Владіміра Путіна, а також покращення доступу до медичних послуг.

За словами очільниці уряду Британії, "разом ми зможемо пережити цей шторм".

Вона сказала: "Ми перетворимо Британію на країну-мрію з високооплачуваною роботою, безпечними вулицями, де кожен усюди матиме можливості, на які заслуговує. Я буду діяти сьогодні й щодня, щоб це сталося".

7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку. з посади прем'єр-міністра.

5 вересня Ліз Трасс обрали новим прем'єр-міністром Великої Британії.

Борис Джонсон привітав Ліз Трасс з обранням новою очільницею уряду Великої Британії та закликав однопартійців по Консервативній партії до її підтримки.

6 вересня Борис Джонсон в останній промові перед складанням повноважень назвав одним зі своїх досягнень ефективну протидію російському диктатору Володимиру Путіну в агресивній війні проти України.

6 вересня Єлизавета II прийняла відставку Джонсона та призначила Трасс новою прем'єркою Британії.