Можемо пережити цей шторм. Ліз Трасс виголосила першу промову на посаді британського прем'єра
Прем'єр-міністр окреслила три пріоритети своєї роботи на посаді
Про це повідомляє Sky News.
У своїй промові Трасс подякувала Борису Джонсону. Вона назвала попередника "дуже впливовим прем’єр-міністром", який втілив у життя Brexit, забезпечив вакцинацію проти коронавірусу і вжив заходів проти російської агресії.
"Для мене честь узяти на себе цю відповідальність у важливий для нашої країни час", – зазначила вона.
Далі Трасс оголосила ключові пріоритети внутрішньої політики свого уряду: зростання економіки коштом скорочення податків, боротьба з енергетичною кризою, спричиненою діями президента РФ Владіміра Путіна, а також покращення доступу до медичних послуг.
За словами очільниці уряду Британії, "разом ми зможемо пережити цей шторм".
Вона сказала: "Ми перетворимо Британію на країну-мрію з високооплачуваною роботою, безпечними вулицями, де кожен усюди матиме можливості, на які заслуговує. Я буду діяти сьогодні й щодня, щоб це сталося".
- 7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку. з посади прем'єр-міністра.
- 5 вересня Ліз Трасс обрали новим прем'єр-міністром Великої Британії.
- Борис Джонсон привітав Ліз Трасс з обранням новою очільницею уряду Великої Британії та закликав однопартійців по Консервативній партії до її підтримки.
- 6 вересня Борис Джонсон в останній промові перед складанням повноважень назвав одним зі своїх досягнень ефективну протидію російському диктатору Володимиру Путіну в агресивній війні проти України.
- 6 вересня Єлизавета II прийняла відставку Джонсона та призначила Трасс новою прем'єркою Британії.
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