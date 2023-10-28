Можливе розгортання нового витка війни, і мова не про сектор Гази, - політолог Саакян

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Коли мова йде про можливу війну, я б звернув увагу не на сектор Гази, а на можливість розгортання нового витку Сирійської війни. Туди може посунутися географія. І у цьому випадку Туреччина дійсно буде брати участь у такому воєнному протистоянні, бо це б закрило для Ердогана питання маленької або величенької війни, щоб згуртувати під прапором турецьке суспільство. А мілітарна та патріотична пропаганда у Туреччині стоїть на високому щаблі стійкості турецької політичної системи. Таким чином можна бити за палестинців там, де немає палестинців і євреїв, виграючи битву з вітряками", - прокоментував політолог.

За його словами, для США тут так само є певні свої зацікавленості, тому що у Сирії розташована інфраструктура Ірану, яка загрожує Ізраїлю, але при цьому немає такої густини населення, як у секторі Гази.

"До того ж росіяни вже не можуть вести ефективно бойові дії у Сирії, вони передали частину своєї інфраструктури Ірану на пряму, бо не могли її підтримувати. І таким чином взяти зараз реванш і продемонструвати, що війну за Сирію Захід і США не програв, а Росія виграла, тобто, що це була одна з битв. Але тепер йде зворотна хвиля. Також Нетаньяху, Ізраїль отримає можливість показати всю свою силу не тільки у секторі Гази, але й випадку відповіді на провокації іранських бойовиків з території Сирії, аби продемонструвати її там", - зауважив Олег Саакян.