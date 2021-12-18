Можливість переведення з вугілля на газ передбачено поки для однієї ТЕС, - Міненерго
У Міністерстві енергетики заявили, що заміщення вугілля газом запроваджене саме для Луганської ТЕС
Про це повідомила пресслужба відомства у Facebook.
Там заявили, що через блокування Росією можливості доставити вугілля залізничним шляхом, для цієї ТЕС немає наразі іншого способу, ніж замінити вугілля на газ.
"Цей механізм забезпечить беззбитковість діяльності з виробництва електричної енергії на Луганській ТЕС під час використання у якості палива природного газу і буде застосовуватися тільки на період можливої відсутності в достатніх обсягах запасів вугілля на складах через дії Російської Федерації", - йдеться у заяві.
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