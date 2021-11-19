"Можливо, їм хтось допоміг": Лукашенко заявив, що не запрошував мігрантів до Білорусі
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "можливо", його силовики допомагали мігрантам на шляху до кордону, проте відкинув звинувачення у провокації міграційної кризи
Про це Лукашенко заявив в інтерв'ю кореспонденту ВВС Стіву Розенбергу 19 листопада.
На запитання, чи білоруські військові сприяли переміщенню біженців до кордону, Лукашенко відповів: "Я думаю, що це абсолютно можливо. Ми слов'яни. У нас є серця. Наші війська знають, що мігранти прямують до Німеччини".
Він заявив, що звинувачення Заходу в провокації міграційної кризи несправедливі, а його режим не запрошував тисячі мігрантів до Білорусі.
"І, чесно кажучи, я не хочу, щоб вони їхали через Білорусь", - додав він.
Також Лукашенко визнав факт побиття мирних протестувальників в ізоляторі "Акрестіна" 2020 року.
Кореспондент BBC зауважив, що режим Лукашенка знищує громадянське суспільство, закривши 270 неурядових організацій.
"Ми знищимо всю мерзоту, яку ви (Захід - ред.) фінансуєте. О, ви засмутились, що ми зруйнували всі ваші структури! Ці ваші НДО, за які ви платите", - відповів на це лідер Білорусі.
Західні лідери звинуватили режим Лукашенка в "нелюдському, бандитському" ставленні до мігрантів, яких він намагається використовувати як інструмент тиску на ЄС.
- Станом на 19 листопада мігранти покинули табір поблизу КПП "Брузгі" та перемістилися до транспортно-логістичного центру на білоруському боці.
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