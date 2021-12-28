"Можливо лише за дзвінком з ОП": нардеп Осадчук заявив, що частина фракції "Голос" пішла на співпрацю з владою Зеленського

Про це він заявив у ефірі програми "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.



"На кінець 2021 року ситуація в парламенті та українській політиці дуже чітко розділилась. Ви або плескаєте Зеленському і підтримуєте "Слугу народу", тому до вас лояльні і вам допомагають. Якщо ви не плескаєте і критикуєте Зеленського - вас переслідують", - вважає Осадчук.



На його думку, саме цей поділ відбувся і у фракції "Голос".



"Частина вирішила піти на співпрацю (з Офісом президента, - ред.) , їм допомогли, Корнієнко їм підіграв, зачитав абсолютно нелегітимну резолюцію ухвали ОАСК і абсолютно нікчемне рішення про зміну керівництва. Це можливо лише виключно за дзвінком Банкової, ми це всі розуміємо. Сама партія знаходиться в категоричній опозиції до Зеленського", - сказав нардеп.

Нагадаємо, семеро народних депутатів фракції "Голос" вийшли з партії.

Пізніше 10 народних депутатів фракції "Голосу" заявили про створення у Верховній Раді окремого об'єднання "Справедливість" через невдоволення діями керівництва партії та фракції

Народна депутатка Олександра Устінова заявила, що головною причиною створення депутатського об’єднання "Справедливість" є некомпетентне керівництво партії та відхилення від основних ідей, з якими вони йшли на вибори.

Віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко оголосив про зміну голови фракції "Голос", її очолила Олександра Устінова замість Ярослава Железняка.

На брифінгу голови Ради Руслана Стефанчука Железняк заявив, що "Корнієнко здійснив кримінальний злочин за вказівкою очільника Офісу президента Андрія Єрмака".