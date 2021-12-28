"Можливо лише за дзвінком з ОП": нардеп Осадчук заявив, що частина фракції "Голос" пішла на співпрацю з владою Зеленського
Нардеп Андрій Осадчук сказав, що партія "Голос" перебуває в опозиції до чинної влади, але частина депутатів фракції пішла на співпрацю із Офісом президента України
Про це він заявив у ефірі програми "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.
"На кінець 2021 року ситуація в парламенті та українській політиці дуже чітко розділилась. Ви або плескаєте Зеленському і підтримуєте "Слугу народу", тому до вас лояльні і вам допомагають. Якщо ви не плескаєте і критикуєте Зеленського - вас переслідують", - вважає Осадчук.
На його думку, саме цей поділ відбувся і у фракції "Голос".
"Частина вирішила піти на співпрацю (з Офісом президента, - ред.) , їм допомогли, Корнієнко їм підіграв, зачитав абсолютно нелегітимну резолюцію ухвали ОАСК і абсолютно нікчемне рішення про зміну керівництва. Це можливо лише виключно за дзвінком Банкової, ми це всі розуміємо. Сама партія знаходиться в категоричній опозиції до Зеленського", - сказав нардеп.
- Нагадаємо, семеро народних депутатів фракції "Голос" вийшли з партії.
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