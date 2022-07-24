Можливостей росіян до наступальних дій не додалося, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Можливостей у російської армії для проведення наступальних дій не додалося. Навколо Слов’янська й Краматорська противник успіхів немає. Місцевість гарно укріплена та ЗСУ успішно використовують ці переваги. Наші підрозділи унеможливлюють спроби росіян захопити Вуглегірську ТЕС і вийти на Бахмутську трасу. Ворог з трьох напрямків намагається оточити Бахмут та перерізати логістичні шляхи, аби ускладнити забезпечення ЗСУ. Динаміка наступу ворога на Донбасі перебуває у статиці", - підкреслив Згурець.

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