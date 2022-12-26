26 грудня по військовому аеродромі "Енгельс" було завдано потужного удару

Проти ночі на 26 грудня стало відомо про потужні вибухи на військовому аеродромі "Енгельс" у Саратовській області РФ, на якому базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160. Ці літаки здійснюють пуски крилатих ракет по території України від початку повномасштабного вторгнення. Удар по цьому летовищу був завданий саме тоді, коли росіяни з великою ймовірністю готувались атакувати Україну. У міністерстві оборони РФ заявили, що їхні засоби ППО збили український безпілотник, проте, за їхніми словами, ракета тільки зачепила БПЛА і він упав на територію аеродрому. Внаслідок удару було зруйновано будівлю, де знаходилась чергова зміна російських пілотів. Троє російських військових загинули.Також у міністерстві оборони РФ заявили, що літаки ніяких пошкоджень не зазнали. Однак повідомлялось про пожежу на аеродромі, яку намагались загасити понад 3 години. Щоб зробити реальні висновки про ефективність удару по аеродрому "Енгельс" потрібно дочекатись супутникових знімків.

Росіяни почнуть відчувати наслідки війни проти України

Хочу нагадати, що військовий аеродром стратегічної авіації РФ знаходиться на відстані понад 700 км від українського кордону. Сьогоднішні вибухи на цьому аеродромі стали вже другими за останні тижні. 5 грудня, після удару безпілотників по цьому аеродромі, супутникові знімки зафіксували пошкодження щонайменше одного бомбардувальника Ту-95. Звісно, що українська сторона не поспішає визнавати причетність до цього удару. Хоча сьогодні речник ВПС України Юрій Ігнат сказав, що вибухи на військових аеродромах у РФ є наслідком того, що російська армія творить на українській території. Також він наголосив, що росіяни глибоко помилялись, коли вважали, що вони не відчують на собі наслідки війни у глибокому тилу.



Супутниковий знімок MAXAR, на якому видно наслідки вибухів на аеродромі "Енгельс" 5 грудня

Здатність України завдавати ударів по військових обʼєктах РФ тільки збільшуватиметься

Далі проаналізуємо ситуацію з капітаном ЗСУ Олександром Лосем, який опікується перспективними напрямками розвитку українського війська.



Зокрема, на думку військовослужбовця, здатність України завдавати ударів по військових обʼєктах на території РФ покращується щодня. Це свідчить про те, що кількість "бавовни" на території Російської Федерації буде тільки збільшуватись. Оскільки, за словами Лося, прикрити таку країну, як Росія, не може жодна система ППО у світі. Також капітан ЗСУ зауважив, що як такої потужної системи ППО та ПРО в Росії немає. Всі наявні засоби ППО РФ не можуть простежити всі літальні апарати та ракети, які перетинають повітряний простір Росії.

І неважливо, якими засобами були уражені військові аеродроми у РФ. Головне, що вони були уражені. За його словами, будь-який військовий обʼєкт завжди прикривається системами ППО малого та середнього радіуса дії. Тому, за словами Лося, найбільшим досягненням у сьогоднішніх вибухах на території РФ є те, що засоби ураження можуть обходити системи ППО РФ.

Удари по території РФ неможливі без якісних розвідданих

Капітан ЗСУ Олександр Лось також додав, що удари по військових обʼєктах на території РФ були б неможливі без якісних розвідувальних даних. За його словами, мало хто звернув увагу, що у пакетах військової допомоги від українських союзників, чимало коштів виділяється саме на розвідувальні дані. Тому, за його словами, слід віддати належне не тільки на можливості ураження військових обʼєктів РФ, а й важливій та своєчасній інформації нашої та іноземної розвідок.

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