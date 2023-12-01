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Можна надіслати онлайн: Міноборони спростило проходження ВЛК для військових

1 грудня, 2023 п'ятниця
12:35
Суспільство військком

Відтепер заклади охорони здоров’я можуть обмінюватися документами з військовими частинами й ТЦК та СП через систему електронного документообігу

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що пораненому військовому більше не треба возити документи особисто до військової частини після рішення ВЛК про відпустку або непридатність. 

Системи електронного документообігу містять:

  • довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва),
  • постанову ВЛК про потребу у відпустці для лікування,
  • постанову ВЛК про непридатність до військової служби,
  • інші документи, необхідні для формування рішення ВЛК.

Систему електронного документообігу розгорнуто у більшості військових частин, ТЦК та СП, а також у військових госпіталях і цивільних закладах охорони здоров’я, де поранені військовослужбовці проходять військово-лікарську комісію.

"Цифровізований процес дозволить скоротити час на отримання документів і зменшить потребу особисто їздити зайві кілометри для військовослужбовців після травм, поранень або хвороб", - сказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

  • У МОЗ пояснили, як військовий може оскаржити рішення ВЛК, якщо, на його думку, воно не відображає його реального стану здоров’я.
Україна
Міністерство оборони
ЗСУ
Війна з Росією
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