Відео опублікували на ютуб-сторінці Українського інституту.

"Харків - друге за величиною місто в Україні. Майже кожна будівля в його історичному центрі є архітектурною пам’яткою", - говорить Г'ю Бонневіль.

У відео актор розповідає, що майдан Свободи - одна з найбільших площ світу, на якій розташовані пам'ятки конструктивізму.

"Історичний центр має велике символічне значення для харків'ян. З першого дня вторгнення Харків був однією з головних цілей російської армії. Не шкодуючи ані історичної спадщини, ані життя мирних жителів, російська армія щодня обстрілює місто. Адміністративні будівлі, університети, храми та бібліотеки були знищені. Десятки людей були поранені та вбиті. Вирви від бомб на площі Свободи та зруйновані будівлі по всьому історичному центру стали страшним нагадуванням про ціну свободи у ХХІ столітті", - каже актор.

Г'ю Бонневіль додав, що свободу українців ліквідувати росіянам не вийде: "Ви можете знищити площі, але ви не можете знищити свободу".

В Українському інституті повідомляють, що у проєкті "Postcards from Ukraine" представлять ще сім відео, у яких художників з України та інших європейських країн розповідатимуть історії зруйнованих історичних та культурних будівель.

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