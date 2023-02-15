"Можуть здійснити удар на будь-якому напрямку": речник Східного угруповання військ ЗСУ про можливий наступ росіян на Харків
У ЗСУ не виключають, що війська РФ можуть знову піти у наступ на Харківському напрямку, але відстежують дії ворога та у разі атаки готові відповісти
Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив в інтерв'ю РБК-Україна.
На запитання, чи спостерігається рух росіян у напрямку Куп'янська, він відповів: "Вони намагаються там контратакувати. Але ситуація контрольована і вона схожа з Лиманським напрямком. Тобто їхні дії там ми бачимо і ми їх купіруємо".
За словами Череватого, українські воїни відстежують маневри ворога на Харківському напрямку та розуміють, що РФ може здійснити удар на будь-якому напрямку, зокрема і в цій області.
"Теоретично вони можуть здійснити такий удар на будь-якому напрямку. Важливіше те, що вони постійно в нас у полі зору. В нас дуже потужна розвідка. Харківська область напоготові, там є підрозділи, загартовані в боях, які зустрінуть ворога", - наголосив він.
Речник Східного угруповання військ ЗСУ зауважив, що росіянам не вдалося здійснити бліцкриг на Харківському напрямку в лютому 2022 року, вони змогли просунутися, але навіть тоді вони отримали шалений опір, коли люди швидко записувалися в тероборону й підійшли підрозділи ЗСУ. Тож зараз українські військові зараз перебувають в постійній бойовій готовності.
"А зараз, коли за противником постійно йде спостереження і всі наші частини в постійній бойовій готовності, я не думаю, що у ворога вдасться якісь неочікувані, стрімкі дії", - додав він.
- Раніше секретар РНБО Олексій Данілов припустив імовірність наступу російських окупантів у Харківській чи Запорізькій областях.
- Після цього очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов сказав, що не виключає ймовірність наступу РФ в Харківській області. Водночас він підкреслив, що ЗСУ готові до такого сценарію.
- Вже 13 лютого майор 103 бригади ТрО ЗСУ Олександр Ганущин повідомив: на 15 км північніше Куп'янська ворог намагається відвоювати для себе позиції вздовж річки Оскіл.
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