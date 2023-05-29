Про це повідомляє офіційний сайт "Челсі".

Почеттіно підписав з лондонцями контракт на два сезони з можливістю продовження угоди ще на рік. Аргентинець розпочне роботу з командою 1 липня.

Останнім місцем роботи 51-річного Почеттіно був ПСЖ. Під його керівництвом парижани виграли чемпіонат Франції-2021/22 та здобули минулого року кубок країни.

Також тренер очолював іспанський "Еспаньол" та англійські "Саутгемптон" і "Тоттенгем".

"Челсі" завершив сезон 2022/23 на 12 місці в чемпіонаті Англії. На фініші турніру лондонців тренував Френк Лемпард, який у якості виконувача обов'язків замінив на цій посаді Грема Поттера.

За "Челсі" виступає український футболіст Михайло Мудрик.