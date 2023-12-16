Мудрика визнали найгіршим гравцем "Челсі" у матчі з "Шеффілдом" в АПЛ

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на SofaScore.

Ввечері суботи, 16 грудня, "Челсі" переміг "Шеффілд Юнайтед" (2:0) у 17-му турі АПЛ. Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик провів 69 хвилин на полі та отримав за свою гру 6,4 бала.

Мудрик 1 раз пробив повз ворота, віддав 21 передачу (точність пасів - 84%), здійснив 2 з 5 обведень, виграв 4 з 13 єдиноборств, здійснив 1 винос і 16 разів втратив м’яч.

Найкращим гравцем матчу став Коул Палмер - 8,5 бала. Англійський півзахисник забив і відзначився асистом.