Мудрика визнали найгіршим гравцем "Челсі" у матчі з "Шеффілдом" в АПЛ
Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик отримав найнижчу оцінку серед гравців лондонського клубу в матчі АПЛ проти "Шеффілд Юнайтед"
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на SofaScore.
Ввечері суботи, 16 грудня, "Челсі" переміг "Шеффілд Юнайтед" (2:0) у 17-му турі АПЛ. Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик провів 69 хвилин на полі та отримав за свою гру 6,4 бала.
Мудрик 1 раз пробив повз ворота, віддав 21 передачу (точність пасів - 84%), здійснив 2 з 5 обведень, виграв 4 з 13 єдиноборств, здійснив 1 винос і 16 разів втратив м’яч.
Найкращим гравцем матчу став Коул Палмер - 8,5 бала. Англійський півзахисник забив і відзначився асистом.
- У турнірній таблиці АПЛ "Челсі" перебуває на 12-й позиції. 19 грудня лондонці зіграють проти "Ньюкасла".
- Михайло Мудрик провів 16 матчів, забив 2 голи та зробив 2 асисти у цьому сезоні. Сумарно зіграв 773 хвилини.
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