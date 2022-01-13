Музичний фестиваль Coachella оголосив лайнап: серед виконавців - один український гурт
Музичний фестиваль Coachella пройде у квітні 2022 у місті Індіо, штат Каліфорнія (США) вперше після дворічної перерви
Про це повідомили організатори фестивалю у Instagram.
Хедлайнерами фестивалю стали Гаррі Стайлз (One Direction), Біллі Айліш, Каньє Вест та Swedish House Mafia.
Крім цього, одним з хедлайнерів Coachella-2022 мав стати Тревіс Скотт, проте його виступ не відбудеться через трагедію на фестивалі Astroworld - тоді у тисняві на концерті репера загинули 10 людей і ще 300 отримали травми.
Серед артистів, які виступатимуть на фестивалі:
- Megan Thee Stallion
- Фібі Бріджерс
- 21 Savage
- Doja Cat
- Run the Jewels
- Jamie xx
- Vince Staples
- Japanese Breakfast
- Disclosure
- Brockhampton
- Slowthai
- Fatboy Slim
- IDLES
Coachella 2022 пройде 15-17 квітня та 22–24 квітня, при цьому на перші вихідні квитки вже повністю розкуплені.
Довідка: Coachella - один із найбільших музичних фестивалів США, який щороку проходить у долині Коачелла з 1999 року. У 2020 році дати фестивалю змінювалися тричі: з квітня на жовтень, а з жовтня - на квітень 2021-го. Минулоріч подію спочатку перенесли на жовтень, а потім взагалі скасували.
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