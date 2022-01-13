Музичний фестиваль Coachella оголосив лайнап: серед виконавців - один український гурт

Про це повідомили організатори фестивалю у Instagram.



Хедлайнерами фестивалю стали Гаррі Стайлз (One Direction), Біллі Айліш, Каньє Вест та Swedish House Mafia.



Крім цього, одним з хедлайнерів Coachella-2022 мав стати Тревіс Скотт, проте його виступ не відбудеться через трагедію на фестивалі Astroworld - тоді у тисняві на концерті репера загинули 10 людей і ще 300 отримали травми.



Серед артистів, які виступатимуть на фестивалі:

Megan Thee Stallion

Фібі Бріджерс

21 Savage

Doja Cat

Run the Jewels

Jamie xx

Vince Staples

Japanese Breakfast

Disclosure

Brockhampton

Slowthai

Fatboy Slim

IDLES

У лайнапі також заявлені український електронний дует ARTBAT та білоруський гурт "Молчат дома". Дует ARTBAT об'єднався у 2016 році і складається з двох київських діджеїв і продюсерів Артура й Батіша.Coachella 2022 пройде 15-17 квітня та 22–24 квітня, при цьому на перші вихідні квитки вже повністю розкуплені.Довідка: Coachella - один із найбільших музичних фестивалів США, який щороку проходить у долині Коачелла з 1999 року. У 2020 році дати фестивалю змінювалися тричі: з квітня на жовтень, а з жовтня - на квітень 2021-го. Минулоріч подію спочатку перенесли на жовтень, а потім взагалі скасували.