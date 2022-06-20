Музикант Сашко Положинський з фронту: згорів автомобіль із речами 47-го окремого батальйону
Від дій окупантів згорів автомобіль із речами 47-го окремого батальйону. У багатьох військових згоріло все, в інших - лише частина речей
Про це повідомив колишній лідер гурту "Тартак", музикант Сашко Положинський у фейсбук.
"Не хотів одразу про це писати, щоби завчасно не тривожити. Зі мною все гаразд, все гаразд із тими, хто виходив разом зі мною. Вийшли злагоджено та організовано, на виході ніхто з наших не постраждав. Але згорів автомобіль з речами. В мене та ще в багатьох хлопців згоріло все, в інших - лише частина речей", - написав він.
Також постраждала українська техніка - автомобілі та генератори. Щось було знищене, щось виведене із ладу, щось тримається з останніх сил.
"Лишився лише з тим, що було на мені. Майже все, подароване вами на день народження, і купа інших приємних, важливих і корисних речей, на жаль, пішли попелом. Тому знову проситиму вас про підтримку і допомогу", - розповів Положинський.
Усіх волонтерів та небайдужих він закликає допомогти ЗСУ.
"На своїх рахунках зберіг ще чимало надісланих вами раніше коштів, але їх усіх і близько не вистачить, щоби покрити зараз усі потреби - мої особисті та всього підрозділу. І, так, ми вже не на фронті, тому ви знаєте, хто перший в черзі. Ми собі потрошки, вірю, доберемо", - написав музикант.
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Довідка: 47-й окремий батальйон - формування у складі ЗСУ, створене із добровольців Київської області. Командир батальйону - Іван Шаламага. Учасником батальйону є ветеран російсько-української війни, письменник, автора книги "Сліди на дорозі" Валерій Маркус, а також музикан Сашко Положинський.
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