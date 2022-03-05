МВФ готує для України екстрену допомогу, - заява Фонду
У МВФ повідомили, що Україна зробила запит на екстренне фінансування у вигляді $1,4 мільярда
Про це повідомляє офіційний сайт МВФ.
Співробітники МВФ невдовзі передадуть запит України на розгляд Виконавчої ради.
"В Україні, окрім людських жертв, вже є суттєві економічні збитки. Морські порти та аеропорти закриті та пошкоджені, багато доріг і мостів пошкоджено або зруйновано. Хоча на цьому етапі дуже важко точно оцінити потреби у фінансуванні, вже зараз очевидно, що Україна зіткнеться зі значними витратами на відновлення та реконструкцію. Україна вже запросила екстренне фінансування в розмірі $1,4 мільярда в рамках інструменту швидкого фінансування МВФ. Співробітники очікують передати цей запит на розгляд Виконавчої ради вже наступного тижня", - йдеться у заяві МВФ.
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