МВФ підтвердив, що у вересні почнеться віртуальний візит місії до України
Міжнародний валютний фонд підтвердив проведення віртуальної місії в Україні, під час якої розглянуть питання програми stand-by
Про це заявив представник МВФ Джеррі Райс під час брифінгу, передає РБК-Україна.
Представник фонду заявив, що віртуальна місія МВФ відбудеться у вересні.
"Не можу дати жодних деталей про час виділення грошей або про розширення програми. Дискусії тривають", - відзначив Райс.
Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що місія почнеться 18 вересня.
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