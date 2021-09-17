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МВФ підтвердив, що у вересні почнеться віртуальний візит місії до України

17 вересня, 2021 п'ятниця
09:11

Міжнародний валютний фонд підтвердив проведення віртуальної місії в Україні, під час якої розглянуть питання програми stand-by

Про це заявив представник МВФ Джеррі Райс під час брифінгу, передає РБК-Україна.

Представник фонду заявив, що віртуальна місія МВФ відбудеться у вересні.

"Не можу дати жодних деталей про час виділення грошей або про розширення програми. Дискусії тривають", - відзначив Райс.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що місія почнеться 18 вересня.

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МВФ
місія МВФ
Stand-by
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