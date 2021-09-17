МВФ підтвердив, що у вересні почнеться віртуальний візит місії до України

Про це заявив представник МВФ Джеррі Райс під час брифінгу, передає РБК-Україна.

Представник фонду заявив, що віртуальна місія МВФ відбудеться у вересні.

"Не можу дати жодних деталей про час виділення грошей або про розширення програми. Дискусії тривають", - відзначив Райс.



Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що місія почнеться 18 вересня.