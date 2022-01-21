МВФ планує спрямувати на боротьбу зі змінами клімату $50 млрд, можливе надання коштів Україні, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.



Він буде орієнтований на зміну клімату та сталий розвиток. Кошти зможуть отримати всі країни з низьким рівнем доходу і країни, що розвиваються, а також країни із середнім рівнем доходу з валовим національним доходом на душу населення менше 12 тис. дол. (в Україні - 3,1 тис. дол. в 2020 році).



Як зазначає МВФ, траст спрямований на вирішення довгострокових проблем економічної стабільності, включаючи зміну клімату, забезпечення готовності до пандемії і цифровізацію. Фонд визначатиме доступ у кожному конкретному випадку, і цей доступ залежатиме від стійкості боргу країн та їхньої прихильності до структурних реформ. Країни також повинні будуть вже брати участь у традиційній програмі МВФ, що зробить траст швидше доповненням, ніж заміною.



Траст буде фінансуватися заможнішими країнами, які спрямовують свої резерви МВФ на користь бідніших, і йому буде потрібно мобілізувати 50 млрд дол. для задоволення прогнозованого попиту.



Ця пропозиція є наступним великим кроком Фонду на шляху вирішення глобальних проблем. Він спрямований на усунення структурного обмеження, пов'язаного з розподілом в минулому році SDR на рекордну суму в 650 млрд дол. для боротьби з наслідками пандемії.



Сума грошей, яку будь-яка країна може зайняти у трасту, буде обмежена 150% так званої квоти МВФ країни - її частки в ресурсах установи.



Оскільки траст буде спрямований на усунення довгострокових ризиків для платіжного балансу країни, співробітники МВФ запропонували надати країнам 20 років на їх виплату, при цьому погашення кредиту понад простих відсоткових платежів почнеться через 10 років.

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