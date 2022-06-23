МВФ планує знизити прогноз щодо економіки у світі через війну РФ проти України
МВФ збирається знизити прогноз щодо світової економіки через війну РФ проти України, натомість інфляція зросте
Про це заявила перша заступниця голови МВФ Гіта Гопінат, передає РБК-Україна.
"У квітні ми знизили прогнози глобального зростання до 3,6% як на 2022, так і на 2023 рік. З того часу війна в Україні і санкції проти Росії загострилися", - зауважила вона.
Найпомітнішим вплив є в Україні, але глобально зростання теж більш слабке. Інфляція залишалася високою та перевищила ціна на енергоносії та продовольчі товари в низці держав.
Суворі блокувальні заходи в Китаї також стримують зростання й можуть призвести до збоїв у глобальних ланцюжках постачань.
Унаслідок цього глобальне зростання буде нижчим, ніж очікували, а інфляція - вищою.
- 23 травня в Міжнародному валютному фонді констатували, що світова економіка перебуває в найгіршому стані за останніх 80 років.
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