Про це заявила перша заступниця голови МВФ Гіта Гопінат, передає РБК-Україна.

"У квітні ми знизили прогнози глобального зростання до 3,6% як на 2022, так і на 2023 рік. З того часу війна в Україні і санкції проти Росії загострилися", - зауважила вона.

Найпомітнішим вплив є в Україні, але глобально зростання теж більш слабке. Інфляція залишалася високою та перевищила ціна на енергоносії та продовольчі товари в низці держав.

Суворі блокувальні заходи в Китаї також стримують зростання й можуть призвести до збоїв у глобальних ланцюжках постачань.

Унаслідок цього глобальне зростання буде нижчим, ніж очікували, а інфляція - вищою.

23 травня в Міжнародному валютному фонді констатували, що світова економіка перебуває в найгіршому стані за останніх 80 років.

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