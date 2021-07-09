МВФ помітив прогрес України у впровадженні необхідних реформ, - Мінфін
Міжнародний валютний фонд (МВФ) помітив прогрес України у впровадженні необхідних реформ, однак наголосив на відкаті антикорупційних зусиль через рішення Конституційного суду України (КСУ)
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
"Представники МВФ відзначили прогрес України в проведенні реформ, необхідних для продовження програми співпраці", - йдеться у повідомленні за підсумками зустрічі міністра фінансів Сергія Марченка з представниками МВФ у США.
Водночас, за словами експертів МВФ, рішення КСУ призвели до відкату антикорупційних зусиль, що потребує відповідної реакції з боку української влади.
У пресслужбі зазначили, що переговори дозволили узгодити позиції обох сторін та досягти компромісу з ряду питань, зокрема, щодо антикорупційної реформи, реформи корпоративного управління та питання незалежності Національного антикорупційного бюро України.
За словами Марченка, Україна досягла значних результатів у виконанні структурних маяків МВФ. Так, за його словами, Верховна Рада у короткий термін ухвалила ряд законопроєктів, необхідних для продовження програми співпраці з МВФ.
"Підтримка МВФ є дуже важливою для України. І я вдячний за підтримку у проведенні реформ. Економічна ситуація в країні покращується, але для забезпечення макроекономічної стабільності Україні надзвичайно важливо бути у програмі співпраці з МВФ", - цитує пресслужба слова Марченка.
У пресслужбі додали, що сторони домовилися про тісну комунікацію та спільну роботу для можливості досягнення Staff level agreement у найближчий час.
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