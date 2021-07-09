МВФ затвердив розподіл $650 млрд: скільки зможе отримати Україна

Про це у Facebook повідомив заступник виконавчого директора МВФ від України Владислав Рашкован.



"Вчора ввечері Рада директорів МВФ підтримала алокацію СПЗ на суму в 650 млрд дол, з яких Україна отримає біля 2,7 млрд найближчим часом", - написав Рашкован.



Він зазначив, що це є позитивним кроком з боку МВФ для України зокрема, оскільки допоможе уряду управляти публічними фінансами.



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