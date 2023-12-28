МВС Чехії закликало громадян обійтися без феєрверків на новорічні свята

Про це йдеться у відомстві.

"Цього року новорічна ніч і Новий рік без салютів і феєрверків. Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан сьогодні надіслав листа всім мерам муніципалітетів із таким проханням", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міністр попросив представників муніципалітетів відмовитися від запланованих феєрверків через смертельні випадки, які сталися перед Різдвом.

"Найменше, що ми можемо зробити для тих, кого ця подія болісно вплинула, це не посилювати нервозність і не поглиблювати травму, залишену насильством", - додали у повідомленні.