МВС просить вимкнути у телефонах геолокацію

Про це йдеться у Twitter відомства.



"Шановні громадяни! Це вимога часу: усім вимкнути геолокацію у мобільних телефонах, власних та близьких. "Метки" у більшості вже знешкодженні, ворог починає орієнтуватися за скупченням мобільного трафіку", - йдеться у повідомленні.



Шановні громадяни! Це вимога часу: усім вимкнути геолокацію у мобільних телефонах, власних та близьких. "Метки" у більшості вже знешкодженні, ворог починає орієнтуватися за скупченням мобільного трафіку. Прохання поширити в громадах! pic.twitter.com/jhNoHLwz37 — МВС України (@MVS_UA) February 26, 2022