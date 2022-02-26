МВС просить вимкнути у телефонах геолокацію
Міністерство внутрішніх справ просить усіх вимкнути геолокацію у мобільних телефонах
Про це йдеться у Twitter відомства.
"Шановні громадяни! Це вимога часу: усім вимкнути геолокацію у мобільних телефонах, власних та близьких. "Метки" у більшості вже знешкодженні, ворог починає орієнтуватися за скупченням мобільного трафіку", - йдеться у повідомленні.
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