"Мы сейчас даже не спешим с выполнением приказов": СБУ перехопила розмову окупанта з донькою
СБУ перехопила телефонну розмову мобілізованого з "ДНР" військового з донькою. Окупант розповідає про "упадницькі настрої" в строю та порівнює службу із "зоною"
Аудіозапис оприлюднила СБУ, передає Еспресо.
Із перехопленої розмови стало зрозуміло, що мобілізовані із територій так званої "ДНР" військові звинувачують командування ЗС РФ в обмані й маніпуляціях.
"Говорят, что типа "нас тут нет". И вот мы опасаемся, что нас полгода здесь держать будут… Тут у нас у всех настроения уже упаднические… Если б хотя бы точно сказали какие-то даты... Даже на зоне человек сидит – он знает свой срок. Будет хорошо себя вести – выпустят раньше. А тут вот такая фигня", – говорить військовий.
Крім того, окупант розповідає, що армія РФ вдається до саботажу наказів власного керівництва.
"Мы сейчас как-то даже и не спешим с выполнением приказов. Потому что иногда они меняются на противоположные", – скаржиться чоловік.
- Нагадаємо, нещодавно СБУ перехопила телефонну розмову окупанта, в якій йшлося про те, що РФ вивозить із Маріуполя величезну кількість КАМазів із тілами ліквідованих російських військових
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