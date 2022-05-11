Аудіозапис оприлюднила СБУ, передає Еспресо.

Із перехопленої розмови стало зрозуміло, що мобілізовані із територій так званої "ДНР" військові звинувачують командування ЗС РФ в обмані й маніпуляціях.

"Говорят, что типа "нас тут нет". И вот мы опасаемся, что нас полгода здесь держать будут… Тут у нас у всех настроения уже упаднические… Если б хотя бы точно сказали какие-то даты... Даже на зоне человек сидит – он знает свой срок. Будет хорошо себя вести – выпустят раньше. А тут вот такая фигня", – говорить військовий.

Крім того, окупант розповідає, що армія РФ вдається до саботажу наказів власного керівництва.

"Мы сейчас как-то даже и не спешим с выполнением приказов. Потому что иногда они меняются на противоположные", – скаржиться чоловік.

Нагадаємо, нещодавно СБУ перехопила телефонну розмову окупанта, в якій йшлося про те, що РФ вивозить із Маріуполя величезну кількість КАМазів із тілами ліквідованих російських військових

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