М'яка сила РФ зменшилась до мінімуму, - заступник керівника Центру стратегічних комунікацій

Про це в ефірі Еспресо сказав заступник керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Микола Балабан.

"Я думаю, що роль Росії буде суттєво змінена після війни до послабення в світових дискурсах. Ми вже можемо спостерігати, наскільки зменшилась м'яка сила РФ в світі. Росія 30 років після розвалу СРСР вкладала багато ресурсів і грошей в роозбудову своєї м'якої сили - в аналітичні інститути та центри, через своїх олігархів та культуру. Ми зараз бачимо, що, по-суті, м'яка сила російська зведена до міноритарної позиції в порівнянні з тим, якою вона була до 24 лютого", - зазначив він.