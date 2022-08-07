М'яка сила РФ зменшилась до мінімуму, - заступник керівника Центру стратегічних комунікацій
М'яка сила Росії зменшилась до міноритарної позиції після початку повномасштабного вторгнення до України
Про це в ефірі Еспресо сказав заступник керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Микола Балабан.
"Я думаю, що роль Росії буде суттєво змінена після війни до послабення в світових дискурсах. Ми вже можемо спостерігати, наскільки зменшилась м'яка сила РФ в світі. Росія 30 років після розвалу СРСР вкладала багато ресурсів і грошей в роозбудову своєї м'якої сили - в аналітичні інститути та центри, через своїх олігархів та культуру. Ми зараз бачимо, що, по-суті, м'яка сила російська зведена до міноритарної позиції в порівнянні з тим, якою вона була до 24 лютого", - зазначив він.
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