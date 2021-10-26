Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт МЮ ухвалив несподіване рішення щодо майбутнього головного тренера

МЮ ухвалив несподіване рішення щодо майбутнього головного тренера

26 жовтня, 2021 вiвторок
14:14
Спорт Оле Гуннар Сульшер

Англійський "Манчестер Юнайтед" вирішив не звільняти з посади головного тренера норвежця Оле-Гунара Сульшера

Про це повідомляє Sky Sports

За інформацією видання, Сульшер збереже посаду головного тренера МЮ, 

попри домашню поразку 0:5 від "Ліверпуля" та сьому позицію в турнірній таблиці в чемпіонаті Англії. 

Джерела стверджують, що клуб не контактував стосовно можливого призначення з італійським тренером Антоніо Конте. "Манчестер Юнайтед" воліє не вдаватися у розпал сезону до різких кроків та зосередитися на виправленні складного становища команди із Сульшером на чолі команди. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
Манчестер Юнайтед
МЮ
чемпіонат Англії
Уле-Гуннар Сульшер
АПЛ
Антоніо Конте
Читайте також:
карантин
25 жовтня, 2021 понедiлок
Нові правила перевезень: штрафи за відсутність COVID-документів під час поїздок автотранспортом платитимуть пасажири
25 жовтня, 2021 понедiлок
СБУ спільно зі спецслужбами США викрила схему відмивання десятків мільйонів доларів через Darknet
Казахстан - Україна
23 жовтня, 2021 субота
Збірна України отримала потенційних суперників під час жеребкування Ліги націй
Київ
+10
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.31
    Купівля 26.31
    Продаж 26.55
  • EUR
    Купівля 30.45
    Продаж 30.83
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
26 жовтня
15:54
Андрій Лунін
Лунін після трьох років у "Реалі" дебютує за мадридців у чемпіонаті Іспанії
15:51
"Зняти штани і по голій ср*ці – 20 буків": мер Франківська запропонував покарання за вандалізм
15:47
ЗСУ повернули під контроль України село Старомар’ївка у "сірій зоні" на Донбасі
15:20
Мін'юст запустив реєстр педофілів: налічує вже близько 200 осіб
14:51
Луїс "Кід" Каплан (праворуч)
The Ring знайшов українського боксера, який став чемпіоном світу до Кличків, Ломаченка та Усика
14:49
Ощадбанк
Ощадбанк подав апеляцію до Касаційного суду Франції у справі про відшкодування Росією $1,4 млрд за майно в Криму
14:49
сепар
Окупанти розгортають табори на Донбасі для залучення студентів до військових зборів, - розвідка
14:37
НКРЕКП
НКРЕКП спростувала інформацію про можливе підвищення тарифу на розподіл газу
14:36
Зеленський
"Спочатку "скіфське золото", а потім і Крим": Зеленський про рішення суду Амстердама повернути експонати Україні
14:25
Андрій Александрін
Влада робить усе для подорожчання пандемії COVID-19 та бореться лише з наслідками, а не запобігає їм, - інфекціоніст
14:13
Віктор Ляшко
"Проаналізуємо більш детально": Ляшко пояснив, чому медики не підлягають обов'язковій вакцинації
13:51
Збільшення виплат та удосконалення правил відшкодування: НБУ пропонує покращити умови "автоцивілки"
13:50
лікарня
Експеримент МОЗ із масової вакцинації: у Моршині немає госпіталізованих з COVID-19, - мер
13:35
вакцина
Укрзалізниця відкрила пункти вакцинації від СOVID-19 на вокзалах ще у чотирьох містах
13:33
скіфське золото
Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути "скіфське золото" Україні
13:20
лікарня COVID
Третя COVID-хвиля в Україні перевершила максимуми захворюваності за історію пандемії, - Київська школа економіки
13:02
Шакур Стівенсон
У США назвали ключову умову бою Ломаченка проти "нового Мейвезера"
12:53
Газ
Вперше за 30 років незалежності: Молдова закупить газ не в Росії
12:35
Олександр Усик
Усика в найпрестижнішому рейтингу The Ring перевершив лише один боксер у світі
12:30
Патріарх Варфоломій виписався з лікарні у Вашингтоні та зустрівся з Байденом і Блінкеном
12:20
Олексій Данілов
В Україні виявили новий різновид штаму коронавірусу "Дельта", - Данілов
12:16
Укрзалізниця
Кабмін оновив склад правління Укрзалізниці
11:55
газ
Уряд обмежив вартість газу для населення від постачальника останньої надії
11:54
карантин
В Україні вісім областей перебуває у "червоній" зоні карантину, ще п’ять можуть потрапити до списку
11:45
Артем Федецький
"Спартак" давав 8 млн євро: Ексфутболіст збірної України заявив, що більше ніколи не поїде до Росії
11:33
Валерія Гонтарева
Ексголова НБУ Гонтарева прокоментувала можливість причетності регулятора до "справи Медведчука" за часів її керівництва
11:32
Віктор Ляшко
Ляшко: Україна почала закуповувати медичний кисень у Польщі
11:13
Василь Ломаченко
Український ексчемпіон світу заявив, що Ломаченко близький до завершення кар'єри
10:59
НБУ
НБУ розробив концепцію створення в Україні системи миттєвих платежів
10:53
Упав із висоти: у Польщі знайшли мертвим 22-річного українця
10:39
Карім Бензема (у світлій формі)
Команда без ніг та голови: Володар "Золотого м'яча" розніс сучасну "Барселону"
10:38
Олександр Щерба
Експосол України в Австрії Щерба працюватиме в Нафтогазі
10:29
Вакцина Moderna
У ЄС рекомендували бустерні щеплення вакциною Moderna 
10:04
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (праворуч)
Програє п'ять разів з п'яти: Абсолютний чемпіон світу застеріг Джошуа від повторення помилки у реванші з Усиком
09:50
Facebook
"Стане наступником мобільного інтернету": Facebook перейде від розвитку соцмережі до створення метавсесвіту
09:42
Північний потік-2
Радник Байдена заявив, що РФ близька до використання газу як зброї, але "Північний потік-2" не запустять до березня
09:30
Антоніо Конте
МЮ знайшов заміну тренеру після принизливої поразки від "Ліверпуля"
09:23
долар
Офіційний курс: долар продовжує дорожчати
09:15
Княжицький
Чому Садовий не хоче демонтувати пам‘ятник диверсанту Кузнєцову?
09:11
Ділліан Вайт
Потенційний суперник зневажливо висловився про досягнення Ф'юрі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV