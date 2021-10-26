МЮ ухвалив несподіване рішення щодо майбутнього головного тренера

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією видання, Сульшер збереже посаду головного тренера МЮ,

попри домашню поразку 0:5 від "Ліверпуля" та сьому позицію в турнірній таблиці в чемпіонаті Англії.

Джерела стверджують, що клуб не контактував стосовно можливого призначення з італійським тренером Антоніо Конте. "Манчестер Юнайтед" воліє не вдаватися у розпал сезону до різких кроків та зосередитися на виправленні складного становища команди із Сульшером на чолі команди.

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