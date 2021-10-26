МЮ ухвалив несподіване рішення щодо майбутнього головного тренера
Англійський "Манчестер Юнайтед" вирішив не звільняти з посади головного тренера норвежця Оле-Гунара Сульшера
Про це повідомляє Sky Sports.
За інформацією видання, Сульшер збереже посаду головного тренера МЮ,
попри домашню поразку 0:5 від "Ліверпуля" та сьому позицію в турнірній таблиці в чемпіонаті Англії.
Джерела стверджують, що клуб не контактував стосовно можливого призначення з італійським тренером Антоніо Конте. "Манчестер Юнайтед" воліє не вдаватися у розпал сезону до різких кроків та зосередитися на виправленні складного становища команди із Сульшером на чолі команди.
- Нагадаємо, 24 жовтня у 9-му турі чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Юнайтед" поступився на своєму полі "Ліверпулю" з рахунком 0:5.
- 26 жовтня повідомлялося, що новим головним тренером "Манчестер Юнайтед" може стати італієць Антоніо Конте.
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