Про це йдеться у зверненні ради безпеки Білорусі.

"Білорусь була і залишається союзником Росії, що повністю розділяє цілі та завдання СВО. Це важка, вимушена та виправдана місія із захисту російських людей на Донбасі. Фактично точиться боротьба за майбутнє слов'янського світу", - зазначається у повідомленні.

В МЗС Республіки вважають, що білоруси та росіяни - братні народи, їхні держави пов'язані політичним союзом. Так, Білорусь не може залишатися осторонь подій, які відбуваються на півдні Росії.

"Будь-яка провокація, будь-який внутрішній конфлікт у військових та політичних колах, в інформаційному полі та громадянському суспільстві - подарунок колективному Заходу. Навіть якщо зацікавлені сили й не стоять біля джерел подібних сценаріїв, то не проґавлять шанс їх розвинути й очолити. Це може спричинити катастрофу. Не було нічого страшнішого в історії Росії, ніж смута - руйнівна та безглузда за своєю суттю", - кажуть у МЗС Білорусі.



Там також зазначають, що подібне до того, що відбувається, не варто тих наслідків і втрат, до яких можуть призвести емоційні рішення та протиправні дії. За словами влади Білорусі, на карту поставлені інтереси народу, життя пересічних громадян, цілісність Росії.



МЗС країни закликало до "голосу розуму".

"У цей скрутний час усі, хто сьогодні залучений до неприпустимого протистояння всередині єдиного у своїх цілях військового братства, потрібні там, де вирішується майбутнє слов'янського світу, доля мільйонів наших людей. Білоруський народ завжди був і буде із Росією", - констатують там.