МЗС Ізраїлю викликало посла РФ після нещодавнього візиту ХАМАСу до Москви
У неділю, 29 жовтня, посла РФ Анатолія Вікторова викликали до ізраїльського міністерства закордонних справ у зв'язку з нещодавнім візитом делегації ХАМАСу до Москви
Про це пише The Jerusalem Post.
"Прийом лідерів ХАМАС, які несуть безпосередню відповідальність за смертоносний теракт 7 жовтня, за викрадення заручників і кровопролиття понад 1400 ізраїльтян, передає повідомлення про законність тероризму проти ізраїльтян", - заявили в МЗС Ізраїлю.
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Також зазначається, що Ізраїль сприймає серйозною проблемою відсутність однозначного і чіткого засудження ХАМАСу з боку Росії, як і поведінку Москви у міжнародних організаціях.
- 26 жовтня делегація ХАМАС прибула до Москви. Міністерство закордонних справ Ізраїлю засудило рішення російської влади.
- В Інституті вивчення війни написали, що Росія запросила делегацію ХАМАС до Москви, аби за допомогою війни в Ізраїлі надалі відвертати увагу США та Заходу від України.
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