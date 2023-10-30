МЗС Ізраїлю викликало посла РФ після нещодавнього візиту ХАМАСу до Москви

Про це пише The Jerusalem Post.

"Прийом лідерів ХАМАС, які несуть безпосередню відповідальність за смертоносний теракт 7 жовтня, за викрадення заручників і кровопролиття понад 1400 ізраїльтян, передає повідомлення про законність тероризму проти ізраїльтян", - заявили в МЗС Ізраїлю.

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Також зазначається, що Ізраїль сприймає серйозною проблемою відсутність однозначного і чіткого засудження ХАМАСу з боку Росії, як і поведінку Москви у міжнародних організаціях.