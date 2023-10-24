Спонсор тероризму й "Новий Єрусалим": як Росія використовує війну в Ізраїлі на шкоду Україні

Детальніше про дезінформацію Росії розповість Еспресо.

Про що у статті:

Які фейки Росія створює, аби дискредитувати Україну;

Які інші методи застосовує РФ та до чого тут антисемітизм;

Хто насправді підтримує терористів з ХАМАС.

Росія вигадала 2 ключові фейки про Україну

Того ж дня, коли ХАМАС напав на Ізраїль, ЗМІ рясніли повідомленнями про підготовку ісламських терористів Україною, її допомозі ХАМАСу. Першоджерелами таких інформаційних вкидів були російські телеграм-канали. Жодних підтверджень своїм словам вони не надавали, однак застосовували принцип "Є така інформація…".

Вже за кілька днів російські пропагандисти почали розкручувати інший наратив – начебто зброя, яку надали Україні, через чорний ринок потрапляє до рук бойовиків з Сектора Гази.

9 жовтня міністр закордонних справ РФ звинуватив Україну в постачанні зброї ХАМАСу, а пропагандисти типу Соловйова розповсюджували фейкові новини нібито від всесвітньо відомих ЗМІ, що мали б підтверджувати тезу про українську допомогу ХАМАСу. Здебільшого, як повідомляє Spravdi, такі дописи поширювалися у телеграмі та Х (твіттер) для західної аудиторії.

BBC та Bellingcat оперативно відреагували на фейкові новини від їхнього імені та спростували інформацію.





Російські ЗМІ та пропагандисти всіляко вкидували інформацію (у тому числі й фейкову), зокрема й для західних читачів, про втомленість США та ЄС від України. Після початку нової фази війни в Ізраїлі з бойовиками ХАМАСу, Росія надіялася, що допомога Україні значно скоротиться, а увага Заходу перекинеться на Близький Схід. Пропагандисти й до того не втомлювалися підбурювати Захід тезами про корупцію в Україні, пріоритетність Ізраїлю й т.д.

Однак, метод дискредитації України й під'юджування панічних настроїв щодо скасування допомоги, не спрацювали. Зокрема, українці неабияк зраділи отриманню ракет ATACMS і вже побачили результат їхньої роботи по російських окупантах. Крім того, 20 жовтня Байден виступив із промовою стосовно війни в Україні та Ізраїлі. При цьому він порівняв російського диктатора Володимира Путіна з ХАМАСом. Через декілька годин Адміністрація Білого дому подала запит до Конгресу про екстрене фінансування на суму понад 100 млрд доларів для підтримки Ізраїлю та України. Більшість коштів – 61 млрд доларів – виділяється для України.



Такою дезінформацією Росія намагалася "вбити двох зайців" — посварити Україну з Ізраїлем, зачепивши на нас ярлик “спонсора тероризму” та похитнути довіру Заходу до України як до відповідального розпорядника надісланої ними зброї.

Крім того, за принципом "розділяй та володарюй" Росія хотіла підсилити на Заході дискурс "або Україна, або Ізраїль", поглиблення розколу американського суспільства та створення конкуренції між українцями та ізраїльтянами.

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Розкол Заходу та "Новий Єрусалим"



Ключове слово російської пропаганди – розкол. Поділ світу на 2 табори – прозахідний й "імперіалістичний" та східний. Так, до прикладу, Ізраїль у цій парадигмі виступає окупаційною владою і явним представником імперіалізму, бо начебто утискає палестинців. Відповідно, якщо Україна висловила свою підтримку Ізраїлю, то вона підіграє своїм "західним господарям". А це вже налаштовує мусульманський світ проти України. Для чого це робити? Аби нівелювати усі старання українських дипвідносин на Близькому Сході чи Африці.

Крім того, тема Ізраїля й Палестини поляризує Європу, де живуть багато біженців з арабських країн, у тому числі й намагається розділити українське суспільство. А це додатково допомагає Росії у війні проти України.





Недавно одного з російських пропагандистів "прорвало" й він звинуватив владу РФ у антисемітизмі. Мова йде про Євгена Сатановського, який не нехтував образливими словами у бік представниці МЗС РФ Марії Захарової, що висловила свою підтримку терористам з ХАМАС. За словами Сатановського, Захарова не вважає, що слід приховувати свій антисемітизм, який у Росії на офіційному рівні проявляється.





РФ активно намагається впровадити антисемітизм й серед українського суспільства та загалом на Заході. Так, нове життя отримала лякалка про "Новий Єрусалим". Базується вона суто на конспірології та виноситься в маси через так званих українських блогерів, що відверто транслюють проросійські наративи. До прикладу, Володимир Паньчак-Шеремета, про якого вже згадували раніше на Еспресо. Він вважає, що війна в Україні створена штучно, аби очистити території під "Новий Єрусалим". Тобто, змовники-євреї посварили українців та росіян, аби відібрати територію, а саме Запорізьку, Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську та Одеську області. І все це відбувається за підтримки української влади, звичайно ж. Трохи іншу версію цього "проєкту" озвучив зрадник Ілля Ківа. Він вважає, що євреї цікавляться західними областями України.

Які б варіанти не озвучували проросійські посіпаки, ціль у них одна – залякати та підбурити до антисемітизму.

Як пише Spravdi, провокування антисемітських настроїв в Україні допомагає створювати РФ картинку про "українських нацистів". Крім того, це гарна спроба зняти відповідальність з Росії за війну в Україні, мовляв, винні зовнішні сили – євреї.

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То хто допомагає терористам з ХАМАСу



Згідно з даними у ЗМІ, Росія навчає арабських інструкторів влучати по ізраїльській техніці з FPV-дронів. Під час офіційних зустрічей терористи ХАМАСу домовилися із Росією щодо передачі зброї, зокрема йдеться про стрілецьке піхотне озброєння.

Таку інформацію підтвердили в ГУР: про плани ХАМАСу щодо атак на Ізраїль Росія була поінформована завчасно, тому передавала терористичному угруповуванню озброєння та навчала арабських терористів на основі досвіду війни проти України. Крім того, затрофеїну росіянами західну зброю на війні в Україні, вони передавали терористам.

"На 100% достовірна інформація. Весь світ бачив візити представників ХАМАСу до Москви. І це офіційні візити вони не приховувались. І обговорювались під час цих візитів не розвиток балету і культури, не захист клімату і не якісь проведення вечорів кремлівсько-ХАМАСької дружби. Зрозуміло, що цікавило обидві сторони. Взаємодія була і зброя була передана – окремі зразки стрілецького піхотного озброєння", – поінформував представник ГУР України Андрій Юсов.

Про підтримку ХАМАСу російською владою писали й у Washington Post. Там пишуть, що хоча немає чітких доказів того, що російське керівництво знало про напад ХАМАСу заздалегідь, Кремль наполегливо працює над тим, щоб скористатися цією ситуацією. Росія посилила свою підтримку ХАМАСу дипломатично і в пропагандистській війні. Вона також користується можливістю посилити насильство в Україні, поки світ дивиться в інший бік. 8 жовтня високопоставлений представник ХАМАС Алі Барака високо оцінив допомогу Росії в інтерв'ю для пропагандистського телеканалу Russia Today.