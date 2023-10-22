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Ексклюзив

Росія передала ХАМАСу зброю й досвід, набутий у війні проти України, - представник ГУР Юсов

22 жовтня, 2023 неділя
17:20
Війна з Росією Андрій Юсов

Про плани ХАМАСу щодо атак на Ізраїль Росія була поінформована завчасно, тому передавала терористичному угруповуванню озброєння та навчала арабських терористів на основі досвіду війни проти України

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів в інтерв'ю журналісту Еспресо Єгору Чечеринді, що вийшло сьогодні, 22 жовтня 2023 року.

Щодо імовірної участі Ірану в запланованій терористичній атаці ХАМАСу на Ізраїль Юсов заявив, що США вже офіційно сказали, що не мають такої інформації, тому наразі українське відомство також не володіє доказовими фактами.

Втім, Юсов підтвердив слова голови ГУР МО Кирила Буданова в інтерв'ю "Українській правді" про участь РФ у підготовці нападу ХАМАСу та надання арабським терористам трофейну українську зброю, яка була захоплена в Україні.

"На 100% достовірна інформація. Весь світ бачив візити представників ХАМАСу до Москви. І це офіційні візити вони не приховувались. І обговорювались під час цих візитів не розвиток балету і культури, не захист клімату і не якісь проведення вечорів кремлівсько-ХАМАСької дружби. Зрозуміло, що цікавило обидві сторони. Взаємодія була і зброя була передана - окремі зразки стрілецького піхотного озброєння", - поінформував Юсов.

Він зауважив, що РФ передала зброю ХАМАСу ще до здійснення останніх атак на Ізраїль, тобто Росія була поінформована щодо нападу. Ці твердження, за його словами, підтверджують відеокадри із російською мовою, яка звучала в ході атак на Ізраїль, який, разом з іншими союзниками, також був поінформований про підготовку нападу на країну.

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Юсов підтвердив й інформацію Буданова про навчання арабських терористів з fpv-дронів, яке проводять російські інструктори.
 
"На 100% достовірна. Звідки ми дізналися? І оперативна інформація, і агентурна робота, і не тільки. Також є обмін інформацією в міжнародному плані. Так, російські інструктори, Росія, використовуючи так звані ПВК (робила це, - ред.)", - підкреслив представник ГУР МО.

Він наголосив, що жодних приватних військових компаній в Росії не існує, а те, що росіяни називають ПВК є частиною російських спецслужб. Ці структури працюють за підтримки і та повного фінансування з російського бюджету або навколобюджетних структур.

"Зрештою, людина, схожа на Путіна, це підтверджувала стосовно ПВК Вагнера в прямому ефірі", - додав Юсов.

За його словами, ПВК виконують завдання, в тому числі воєнно-політичного керівництва російського керівного режиму, контактували і взаємодіяли з ХАМАСом задовго до нападу на Ізраїль.

"Те, що сьогодні ХАМАС зі знанням справи використовує досвід, в тому числі і російсько-української війни - це речі очевидні, знову ж таки, для багатьох у світі", - зазначив Юсов.

  • Російські окупанти атакують Україну новими безпілотниками невстановленого типу. Двигуни цих дронів терористи купують на китайському сайті AliExpress.
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Росія
зброя
Ізраїль
Палестина
російська армія
Війна в Ізраїлі
Хамас
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