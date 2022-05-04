МЗС Латвії викликало російського посла через антисемітські висловлювання Лаврова

Про це очільник МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс написав у твітері.



"Ураховуючи неприпустимі антисемітські заяви МЗС Росії та повідомлення російського посольства в соцмережах, 5 травня МЗС викликало посла РФ у Латвії для надання пояснень і висловлення протесту", - зауважив він.

2 травня Сергій Лавров назвав євреїв "найзапеклішими антисемітами".

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк назвав антисемітські заяви Сергія Лаврова свідченням панування у Росії нацистської ідеології.

3 травня у МЗС Росії, у відповідь на закиди в антисемітизмі, звинуватили Ізраїль у підтримці неонацизму.

Ізраїль після антисемітських заяв Лаврова збільшить допомогу Україні

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