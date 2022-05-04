МЗС Латвії викликало російського посла через антисемітські висловлювання Лаврова
МЗС Латвії викликало на 5 травня посла РФ для надання пояснень через антисемітські заяви очільника МЗС Росії Сергія Лаврова
Про це очільник МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс написав у твітері.
"Ураховуючи неприпустимі антисемітські заяви МЗС Росії та повідомлення російського посольства в соцмережах, 5 травня МЗС викликало посла РФ у Латвії для надання пояснень і висловлення протесту", - зауважив він.
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