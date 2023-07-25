МЗС Молдови викликало посла РФ через журналістське розслідування про шпигунство за владою країни

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Так у відомстві зазначили, що вважають неприйнятним шпигунство та іноземне втручання у внутрішні справи країни.

"МЗСЄІ у співпраці з іншими компетентними установами аналізує характер і масштаби шпигунських дій, зокрема діяльність осіб, згаданих у журналістському розслідуванні. Вважаємо абсолютно неприйнятним будь-яке шпигунство та іноземне втручання у внутрішні справи Молдови, що є прямим викликом і загрозою суверенітету і національній безпеці нашої держави", - заявили у міністерстві.

Так Васнецова викликали до відомства, щоб він пояснив ситуацію. У міністерстві наголосили, що влада Молдови незалежно від будь-якого розвитку подій розгляне декілька варіантів реагування на інцидент.

Що відомо про журналістське розслідування щодо шпигунства за владою Молдови

24 липня Insider і Jurnal TV опублікували спільне розслідування, у якому з'ясували, що на даху російського посольства в Кишиневі встановлені 28 антен і супутникових тарілок, а також решітки Ягі-Уда та вертикальні штирі. За допомогою цього перехоплюють сигнали супутникових телефонів, завдяки чому є можливість прослуховувати телефонні розмови та перехоплювати переговори по рації місцевої поліції. Журналісти стверджують, що це більше, ніж встановлено антені тарілок на посольстві РФ у Бельгії, і їхнє число щорічно зростає.

Також, за даними журналістів, на дах, де встановлені засоби для прослуховування та перехоплення, підіймаються працівники російських спецслужб. Найчастіше вони це робили перед парламентськими та президентськими виборами в Молдові, а також перед самітом Європейської політичної спільноти. Зокрема 14 травня в день виборів башкана Гагаузької автономії на даху посольства помітили офіцера військового аташе в посольстві РФ у Молдові Павла Якуніна, який також відповідає за секретні канали зв'язку зі штаб-квартирою російської розвідки у Москві і з приймальним центром космічної розвідки у Ватутінках, що в Підмосков'ї.

У розслідування наголошують, що кожні два-три роки у посольстві змінюють "слухачів" і спеціалістів у зламах комп'ютерних мереж. Так нині ними та офіцерами-зв'язківцями в Кишиневі командує Олександр Васінович, який часто з'являється на даху посольства і дає їм вказівки.

Крім того, у розслідувачі повідомляють, що дружин шпигунів використовують як кур'єрів для перевезення надто важких файлів. Так вони часто літають до Москви та назад, а в їхніх сумках постійно багато флешок і жорстких дисків. Оглядати дружин не можна, оскільки вони мають дипломатичний імунітет.