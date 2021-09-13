Україна працює над екстрадицією затриманого в Чехії росіянина, який брав участь в окупації Криму
Міністерство закордонних справ підтвердило, що затримання учасника окупації Криму - росіянина Олександра Франчетті в Чехії сталося на запит України
Про це з коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
Він зазначив, що правоохоронні органи Чехії на запит України затримали росіянина в аеропорту Праги.
"Затримання стало результатом узгоджених дій українських та чеських правоохоронців для притягнення Франчетті до відповідальності за вчинення низки злочинів проти нашої держави, зокрема участі в російській окупації Криму. Українська сторона працює над завершенням необхідних процедур з метою передачі Франчетті", - зазначив Ніколенко.
- У Празі за запитом України затримали росіянина Олександра Франчетті, який у 2014 році брав участь в окупації Криму.
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