МЗС РФ обурилось через закриття у Молдові пропагандистських телеканалів
Міністерство закордонних справ РФ звинувачує Молдову в утисках російської нацменшини після того, як було прийняте рішення відібрати ліцензію у 6 телеканалів, що поширювали пропаганду про війну в Україні
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на сайт МЗС РФ.
Серед каналів, ліцензії яких відкликали, є TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova і RTR Moldova. У російському МЗС вважають, що у Молдові утискають російські нацменшини.
"Влада Республіки Молдова зберігає курс на знищення будь-яких форм інакодумства в країні, методами тоталітарної цензури зачищаючи національний інформаційний простір від останніх осередків альтернативних точок зору. Офіційний Кишинів, прикриваючись уявною турботою про захист своїх громадян від "недостатньо коректних" інтерпретацій подій, що відбуваються в Молдавії та світі, свідомо позбавляє мільйони російськомовних жителів останніх у країні джерел новинного контенту мовою, яку вони віддають. Сотні журналістів волею політиків, що загралися в цензорів, відразу позбавляться роботи", - пише МЗС країни-агресорки.
Росіяни також вимагають від міжнародних організацій дати оцінку тому, що сталося, і вжити належних заходів.
- 17 грудня Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови призупинила ліцензії 6 телеканалів через фейки про війну в Україні.
- Проросійська Партія соціалістів Молдови назвала відповідне рішення Національної комісії з надзвичайних ситуацій незаконним. Вона збирається оскаржити його в суді.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.21
-
EUR
Купівля 41.11Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе