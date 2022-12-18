МЗС РФ обурилось через закриття у Молдові пропагандистських телеканалів

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на сайт МЗС РФ.

Серед каналів, ліцензії яких відкликали, є TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova і RTR Moldova. У російському МЗС вважають, що у Молдові утискають російські нацменшини.

"Влада Республіки Молдова зберігає курс на знищення будь-яких форм інакодумства в країні, методами тоталітарної цензури зачищаючи національний інформаційний простір від останніх осередків альтернативних точок зору. Офіційний Кишинів, прикриваючись уявною турботою про захист своїх громадян від "недостатньо коректних" інтерпретацій подій, що відбуваються в Молдавії та світі, свідомо позбавляє мільйони російськомовних жителів останніх у країні джерел новинного контенту мовою, яку вони віддають. Сотні журналістів волею політиків, що загралися в цензорів, відразу позбавляться роботи", - пише МЗС країни-агресорки.

Росіяни також вимагають від міжнародних організацій дати оцінку тому, що сталося, і вжити належних заходів.

17 грудня Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови призупинила ліцензії 6 телеканалів через фейки про війну в Україні.

Проросійська Партія соціалістів Молдови назвала відповідне рішення Національної комісії з надзвичайних ситуацій незаконним. Вона збирається оскаржити його в суді.

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