МЗС РФ спробувало видати детектор диму на фото за "брудну бомбу", яку нібито готує Україна
У понеділок, 24 жовтня, МЗС Росії опублікувало фото з "брудною бомбою", яку нібито готує Україна. Уряд Словенії виявив, що фото зображені детектори диму Словенського агенства з радіоактивних відходів
Про це уряд країни пише у своєму twitter.
МЗС РФ у своїй публікації зазначили, що дві українські організації отримали наказ виготовити брудну бомбу, і що роботи з її створення вже майже завершені. В пості були опубліковані "фотодокази" підготовки бомби.
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Уряд Словенії спростував цей фейк, зазначивши, що на ньому зображені детектори диму Словенського агенства з радіоактивних відходів, датовані 2010 роком. Уряд розповідає, що ці фото є у вільному доступі та використовуються як ілюстративний матеріал для широкого загалу.
- 23 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу обдзвонив країни НАТО і звинуватив Україну в приготуванні провокацій з "брудною бомбою".
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