Про це уряд країни пише у своєму twitter.

МЗС РФ у своїй публікації зазначили, що дві українські організації отримали наказ виготовити брудну бомбу, і що роботи з її створення вже майже завершені. В пості були опубліковані "фотодокази" підготовки бомби.

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Уряд Словенії спростував цей фейк, зазначивши, що на ньому зображені детектори диму Словенського агенства з радіоактивних відходів, датовані 2010 роком. Уряд розповідає, що ці фото є у вільному доступі та використовуються як ілюстративний матеріал для широкого загалу.

23 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу обдзвонив країни НАТО і звинуватив Україну в приготуванні провокацій з "брудною бомбою".

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