МЗС України відреагувало на звинувачення РФ щодо причетності до погромів проти ізраїльтян у Махачкалі

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Події в Махачкалі віддзеркалюють глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт і суспільства. Погрози розправитися з євреями - наслідок роботи російської державної пропаганди, яка десятиліттями культивувала серед росіян почуття ненависті до інших народів. Пригадаємо, що не так давно президент Путін і міністр закордонних справ Лавров виступали з образливими антисемітськими заявами", - пише Ніколенко.

Повідомляється, що звинувачення російського МЗС щодо причетності України до подій у Дагестані є безпідставним.

"Це спроба перекласти вину з себе на інших. Ми глибоко переконані, що міжнародна спільнота повинна рішуче виступити проти проявів расизму в Росії та будь-де у світі", - додав Ніколенко.

Що відомо про події в Дагестані

У неділю, 29 жовтня, в аеропорту Махачкали, столиці Дагестану, кілька тисяч людей протестують проти літака з ізраїльтянами. Мітингувальники скандують гасла на підтримку Палестини.

Сотні людей увірвалися в аеропорт і на посадковий майданчик. Вони шукали громадян Ізраїлю та вимагали "вислати євреїв" з республіки. Офіс прем'єр-міністра та МЗС заявляють, що вони стежать за подіями в Дагестані та очікують, що російські правоохоронні органи забезпечать безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв.

Голова Дагестану Сергій Меліков звинуватив у розпалюванні антисемітських заворушень телеграм-канал, до якого начебто причетні "зрадники та бандерівці" з України.