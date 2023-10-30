МЗС України відреагувало на звинувачення РФ щодо причетності до погромів проти ізраїльтян у Махачкалі
Міністерство закордонних справ України повідомляє, що загрози вчинити насильство над євреями є результатом російської державної пропаганди, яка протягом десятиліть вирощувала в росіян почуття ненависті до інших націй
Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.
"Події в Махачкалі віддзеркалюють глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт і суспільства. Погрози розправитися з євреями - наслідок роботи російської державної пропаганди, яка десятиліттями культивувала серед росіян почуття ненависті до інших народів. Пригадаємо, що не так давно президент Путін і міністр закордонних справ Лавров виступали з образливими антисемітськими заявами", - пише Ніколенко.
Повідомляється, що звинувачення російського МЗС щодо причетності України до подій у Дагестані є безпідставним.
"Це спроба перекласти вину з себе на інших. Ми глибоко переконані, що міжнародна спільнота повинна рішуче виступити проти проявів расизму в Росії та будь-де у світі", - додав Ніколенко.
Що відомо про події в Дагестані
У неділю, 29 жовтня, в аеропорту Махачкали, столиці Дагестану, кілька тисяч людей протестують проти літака з ізраїльтянами. Мітингувальники скандують гасла на підтримку Палестини.
Сотні людей увірвалися в аеропорт і на посадковий майданчик. Вони шукали громадян Ізраїлю та вимагали "вислати євреїв" з республіки. Офіс прем'єр-міністра та МЗС заявляють, що вони стежать за подіями в Дагестані та очікують, що російські правоохоронні органи забезпечать безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв.
Голова Дагестану Сергій Меліков звинуватив у розпалюванні антисемітських заворушень телеграм-канал, до якого начебто причетні "зрадники та бандерівці" з України.
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