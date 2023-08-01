МЗС України викликало посла Польщі через слова польського міністра про "невдячність" українського народу
У вівторок, 1 серпня, Міністерство закордонних справ України викликало до себе польського посла Бартоша Ціхоцького через висловлювання міністра Канцелярії Польщі про нібито невдячність українців за допомогу
Про це йдеться в коментарі речника МЗС Олега Ніколенка.
Він зазначив, що під час зустрічі міністру Канцелярії президента Польщі Марцину Пшидачу було наголошено на тому, що заяви про буцімто невдячність українців за допомогу, що її надає Польща, є неприйнятними. Також вони, за його словами, не відповідають дійсності.
"Переконані, що українсько-польська дружба є набагато глибшою за політичну доцільність. Політика не має ставити під сумнів взаєморозуміння та міцність відносин наших народів. Жодні заяви не завадять нам спільно вибороти мир та розбудувати спільне європейське майбутнє", - сказав Ніколенко.
- Міністр Канцелярії президента Польщі Марцин Пшидач у коментарі польським ЗМІ щодо вимоги п'яти країн ЄС продовжити обмеження на імпорт українського продовольства, заявив, що українському народові "варто було б почати цінувати ту роль, яку Польща відігравала для України в останні місяці та роки".
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