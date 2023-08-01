МЗС України викликало посла Польщі через слова польського міністра про "невдячність" українського народу

Про це йдеться в коментарі речника МЗС Олега Ніколенка.

Він зазначив, що під час зустрічі міністру Канцелярії президента Польщі Марцину Пшидачу було наголошено на тому, що заяви про буцімто невдячність українців за допомогу, що її надає Польща, є неприйнятними. Також вони, за його словами, не відповідають дійсності.

"Переконані, що українсько-польська дружба є набагато глибшою за політичну доцільність. Політика не має ставити під сумнів взаєморозуміння та міцність відносин наших народів. Жодні заяви не завадять нам спільно вибороти мир та розбудувати спільне європейське майбутнє", - сказав Ніколенко.