Про це повідомляє агенція РАР.

Польський прем’єр нагадав, що, згідно з рішенням Єврокомісії, Польща має знову відкрити кордон з Україною для імпорту зернових 15 вересня, тобто менш ніж через два місяці.

"Я хочу чітко заявити від Міністерства сільського господарства Республіки Польща, що ми не відкриємо цей кордон. Або Європейська комісія погодиться розробити… регламент, який продовжить цю заборону, або ми це зробимо самі", – сказав він.

Моравецький підкреслив, що цей крок Варшава ухвалює "не проти українців", а "для польських фермерів".

"Поляки заробляють на транзиті, це не загрожує дестабілізацією внутрішнього ринку, тому ми полегшуємо цей експорт і робимо транзит можливим", – додав він, зауваживши, що закриття кордону стосуватиметься й інших сільськогосподарських товарів.

Раніше в середу п'ять центральноєвропейських членів Євросоюзу – Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія і Словаччина – спільно звернулись до ЄС із проханням продовжити заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня.

Центральноєвропейські країни побоюються, що припинення "зернової угоди" Росією може призвести до збільшення потоків зерна і виникнення вузьких місць у цих п'яти країнах.

Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що п'ять країн проситимуть залишити заборону на імпорт чотирьох українських продуктів – пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику – поки що без змін, а транзитні поставки продовжуватимуться.

Утім, за його словами, Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія і Словаччина також обговорюватимуть варіант, коли вони можуть індивідуально просити ЄС додати продукти до списку заборонених.

"Очевидно, що Україна, враховуючи її величезний розмір, все, що вона виробляє та експортує до Європи, збурює ринок. Така ж ситуація з курячим м'ясом, яйцями, медом", – сказав Надь.

"Ми прагнемо зберегти заборону на ці чотири продукти, і, ймовірно, буде домовленість про те, що країни в індивідуальному порядку можуть просити ЄС ввести заборону на додаткову продукцію", -резюмував міністр.

Водночас міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що Варшава готова поліпшити транзит через Польщу, але Євросоюз повинен допомогти з інфраструктурою.

За словами Надя, наземне транспортування зерна є дорогим, і запропонував ЄС запропонувати Україні або судноплавним компаніям прогресивну субсидію на транзитні перевезення, щоб дозволити відвантажувати зерно в альтернативні порти для уникнення навантаження на європейські ринки.

Що відомо про заборону на імпорт агропродукції з України

2 лютого польські фермери почали блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Це було пов'язано із тим, що польські аграрії обурені, що через неконтрольований приплив українського зерна до Польщі обвалились ціни на їхню продукцію. Тамтешні фермери стверджують, що українське зерно мало б транспортуватись територією Польщі лише до портів, однак воно потрапляє на польський ринок. 16 та 17 лютого польські аграрії відновили протести на кордоні з Україною.

7 квітня стало відомо, що Україна погодилася припинити експорт зерна до Польщі, а 15 квітня країна затвердила заборону на ввезення українського збіжжя та інших харчових продуктів до Польщі.

У квітні Болгарія, Словаччина та Угорщина також вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України.

29 квітня Єврокомісія домовилася з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною про транзит виробленого в Україні продовольства їхньою територією.

12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.

Наприкінці травня стало відомо, що чотири країни ЄС наполягатимуть на продовженні обмежень імпорту зерна з України до жовтня. Водночас Угорщина хоче продовження обмежень до 2024 року.