РФ заперечила евакуацію з України своїх дипломатів, українське МЗС не отримувало таких повідомлень від дипмісій жодної країни

Про це пишуть РИА Новости й Укрінформ.



"Посольство Росії у Києві працює у штатному режимі", - зазначив очільник МЗС РФ Сергій Лавров.



Речник МЗС України Олег Ніколенко зауважив, що Україна не отримувала від РФ повідомлень про евакуацію співробітників російських посольств.



Він додав, що Україна також не має наміру вивозити своїх дипломатів з Росії.



"Міністерство закордонних справ не отримувало від російської сторони інформацію про евакуацію співробітників дипломатичних установ Російської Федерації з України. Посольства інших держав в Україні також не повідомляли про наміри евакуйовувати своїх співробітників", - розповів речник МЗС України.



"На території Росії функціонують в штатному режимі посольство в Москві, генеральні консульства в Санкт-Петербурзі та Ростові-на-Дону, консульства в Єкатеринбурзі та Новосибірську", - уточнив Олег Ніколенко.



Речник МЗС додав, що незважаючи на складні умови, українські дипломати та консули успішно виконують свою роботу, насамперед із захисту українців у РФ.

Нагадаємо, The New York Times писало, що РФ наказала евакуюватися дипломатам із двох консульств в Україні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb