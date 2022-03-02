МЗС закликало Росію припинити бойові дії у Харкові та Сумах для евакуації населення

Про це йдеться у заяві МЗС.

Міністерство закордонних справ України закликало Російську Федерацію негайно припинити бойові дії в Харкові та Сумах, щоб організувати евакуацію мирного населення, у тому числі іноземних студентів, до безпечних українських міст. Зазначається, що студенти з Індії, Пакистану, Китаю не можуть виїхати через невибіркові обстріли та варварські ракетні удари збройних сил РФ по житлових районах та цивільній інфраструктурі.

"Уряд України готовий допомогти іноземним студентам переїхати з Харкова та Сум, якщо Росія візьме на себе зобов’язання припинити вогонь. Спроба організувати евакуацію через міста, які зазнають російських бомбардувань і ракетних ударів, надзвичайно небезпечна", – додають у повідомленні.

У міністерстві також терміново закликають уряди Індії, Пакистану, Китаю та інших країн, студенти яких стали заручниками російської збройної агресії в Харкові та Сумах, вимагати від Москви, щоб вона дозволила відкрити гуманітарний коридор до інших міст України.

Нагадаємо, Монастирський заявив про необхідність евакуації людей з трьох населених пунктів на Донеччині. Близько 40 тис. людей там уже п‘ятий день без електрики, у них закінчується вода і їжа.