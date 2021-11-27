На 12 день протестів у Гваделупі Франція пішла на поступки й пообіцяла обговорити автономію

Про це у суботу, 27 листопада 2021 року, розповів міністр заморських територій Себастьян Лекорню у телезверненні до мешканців архіпелагу, передає RFI.



Запеклі протести у французьких заморських територіях Гваделупі та Мартініці тривають уже понад 10 днів.



Почалися вони 12 листопада.



Приводом стала вимога обов'язкової вакцинації для працівників галузі охорони здоров'я.



До протестів проти санітарних заходів додалося давнє соціальне невдоволення, спричинене високим рівнем безробіття та бідності місцевого населення.





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