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На 12 день протестів у Гваделупі Франція пішла на поступки й пообіцяла обговорити автономію

27 листопада, 2021 субота
21:11
Світ

Під кінець другого тижня запеклих протестів у Гваделупі, спровокованих санітарними заходами, у Парижі заявили про готовність обговорити автономію регіону та пообіцяли створити тисячу робочих місць для молоді

Про це у суботу, 27 листопада 2021 року, розповів міністр заморських територій Себастьян Лекорню у телезверненні до мешканців архіпелагу, передає RFI.

Запеклі протести у французьких заморських територіях Гваделупі та Мартініці тривають уже понад 10 днів.

Почалися вони 12 листопада.

Приводом стала вимога обов'язкової вакцинації для працівників галузі охорони здоров'я.

До протестів проти санітарних заходів додалося давнє соціальне невдоволення, спричинене високим рівнем безробіття та бідності місцевого населення.


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