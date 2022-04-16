На 16 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів, - Верещук
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що на 16 квітня було погоджено дев'ять гуманітарних коридорів
Про це Верещук повідомила у telegram.
За її словами, з міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя евакуація відбуватиметься на власному транспорті.
"Через погодні умови автобуси для евакуації все ще не можуть їхати цим маршрутом – розмито дорогу на ділянці маршруту між Запоріжжям та містом Василівка", - пояснила Верещук.
Також діятимуть гуманітарні коридори:
Сєвєродонецьк – Бахмут (місце зборів – проспект Хіміків, 28).
Лисичанськ – Бахмут (місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).
Попасна – Бахмут (місце зборів – вул. Первомайська, 42).
Гірське – Бахмут (місце зборів – вул. Гагаріна, 13).
Рубіжне – Бахмут.
Віцепрем'єрка підкреслила, що гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ.
- 15 квітня гумкоридорами вдалось евакуювати понад 2,8 тис. людей.
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