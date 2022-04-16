На 16 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів, - Верещук

Про це Верещук повідомила у telegram.

За її словами, з міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя евакуація відбуватиметься на власному транспорті.

"Через погодні умови автобуси для евакуації все ще не можуть їхати цим маршрутом – розмито дорогу на ділянці маршруту між Запоріжжям та містом Василівка", - пояснила Верещук.

Також діятимуть гуманітарні коридори:

Сєвєродонецьк – Бахмут (місце зборів – проспект Хіміків, 28).

Лисичанськ – Бахмут (місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).

Попасна – Бахмут (місце зборів – вул. Первомайська, 42).

Гірське – Бахмут (місце зборів – вул. Гагаріна, 13).

Рубіжне – Бахмут.

Віцепрем'єрка підкреслила, що гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ.



15 квітня гумкоридорами вдалось евакуювати понад 2,8 тис. людей.

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