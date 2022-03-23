На 23 березня погоджено 9 гуманітарних коридорів із Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Київщини, - Верещук

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.



Донецька область



Для евакуації з Маріуполя до Запоріжжя працюватиме маршрут Бердянськ - Запоріжжя. Місце зборів - спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27. Для евакуації підготували 24 автобуси.



Запорізька область



Пологи - Запоріжжя. Місце зборів - площа перед міськрадою.



Гуляйполе - Запоріжжя. Місце зборів - міськрада, вул. Шевченка 15/2.



Київська область



Велика Димерка - Бровари. Місце зборів - будинок сільради по вул. Бобрицька, 1.



Богданівка - Бровари. Місце зборів - сільрада по вул. Богдана Хмельницького, 19.



Бородянка - Біла Церква. Місце зборів - вул. Центральна, 331.



Світильна - Бровари. Місце зборів - сквер ім. Марченко.



Луганська область



Рубіжне - Бахмут. Місце зборів - вул. Чехова, 11.



Селище Нижнє - Бахмут. Місце зборів - вул. Паркова, 13.



Маршрути проходитимуть по інших місцях, звідки забиратимуть людей:



Лисичанськ, місця зборів - 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324, РТІ;



Сєвєродонецьк - проспект Хіміків, 28;



Гірське - вул. Гагаріна, 13.

