На 23 березня погоджено 9 гуманітарних коридорів із Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Київщини, - Верещук
На середу, 23 березня, було погоджено 9 гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів із Донецької, Запорізької, Луганської та Київської областей
Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Донецька область
Для евакуації з Маріуполя до Запоріжжя працюватиме маршрут Бердянськ - Запоріжжя. Місце зборів - спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27. Для евакуації підготували 24 автобуси.
Запорізька область
Пологи - Запоріжжя. Місце зборів - площа перед міськрадою.
Гуляйполе - Запоріжжя. Місце зборів - міськрада, вул. Шевченка 15/2.
Київська область
Велика Димерка - Бровари. Місце зборів - будинок сільради по вул. Бобрицька, 1.
Богданівка - Бровари. Місце зборів - сільрада по вул. Богдана Хмельницького, 19.
Бородянка - Біла Церква. Місце зборів - вул. Центральна, 331.
Світильна - Бровари. Місце зборів - сквер ім. Марченко.
Луганська область
Рубіжне - Бахмут. Місце зборів - вул. Чехова, 11.
Селище Нижнє - Бахмут. Місце зборів - вул. Паркова, 13.
Маршрути проходитимуть по інших місцях, звідки забиратимуть людей:
Лисичанськ, місця зборів - 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324, РТІ;
Сєвєродонецьк - проспект Хіміків, 28;
Гірське - вул. Гагаріна, 13.
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