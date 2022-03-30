На 30 березня підтвердили "зелений" коридор з Енергодара до Запоріжжя, - ОВА
30 березня відбудеться "зелений" коридор з Енергодара до Запоріжжя для евакуації мешканців і отримання гуманітарного вантажу
Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.
"Ми не втрачаємо жодної наданої можливості для того, щоб евакуювати людей та отримати гуманітарний вантаж. Щойно було підтверджено зелений коридор на сьогодні, 30 березня", - зазначив він.
З 10:00 до 12:00 30 березня на вулиці Курчатова в Енергодарі формуватиметься колона з легкових автівомобілів.
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