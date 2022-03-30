На 30 березня підтвердили "зелений" коридор з Енергодара до Запоріжжя, - ОВА

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.



"Ми не втрачаємо жодної наданої можливості для того, щоб евакуювати людей та отримати гуманітарний вантаж. Щойно було підтверджено зелений коридор на сьогодні, 30 березня", - зазначив він.



З 10:00 до 12:00 30 березня на вулиці Курчатова в Енергодарі формуватиметься колона з легкових автівомобілів.

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