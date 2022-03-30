На 30 березня погоджено гуманітарні коридори для евакуації з Маріуполя, Мелітополя та Енергодара, – Верещук
На сьогодні, 30 березня, в Україні погоджено відкриття трьох гуманітарних коридорів. Працюватимуть вони з Бардянська, Мелітополя та Енергодара в напрямку Запоріжжя
Про це повідомила міністр реінтеграції Ірина Верещук.
Відомо, що 30 березня відкриють наступні гуманітарні коридори:
- для евакуації маріупольців і доставки гуманітарної допомоги до міста Бердянськ;
- доставки гуманітарної допомоги і евакуації людей з міста Мелітополь;
- для проїзду колони людей на власному транспорті з міста Енергодар до Запоріжжя.
"Сформовані колони автобусів і вантажівок з гуманітарною допомогою вже вирушили з міста Запоріжжя. На зворотному шляху до міста Запоріжжя до гуманітарних колон з Бердянська і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті", – зазначає Верещук.
Вона також додала, що вчора, 29 березня, на переговорах російській делегації були передані пропозиції щодо організації гуманітарних коридорів до найбільш постраждалих 97 населених пунктів в Харківській, Київській, Херсонській, Чернігівській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Миколаївській областях. 30 березня Україна продовжить роботу щодо отримання погодження цих гуманітарних коридорів від РФ.
- 30 березня Укрзалізниця запустить три евакуаційні потяги з Краматорська до Ужгорода, Одеси та Хмельницького.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.7
-
EUR
Купівля 32.34Продаж 32.92
- Актуальне
- Важливе