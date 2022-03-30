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На 30 березня погоджено гуманітарні коридори для евакуації з Маріуполя, Мелітополя та Енергодара, – Верещук

30 березня, 2022 середа
09:49
війна з Росією Ірина Верещук

На сьогодні, 30 березня, в Україні погоджено відкриття трьох гуманітарних коридорів. Працюватимуть вони з Бардянська, Мелітополя та Енергодара в напрямку Запоріжжя

Про це повідомила міністр реінтеграції Ірина Верещук.

Відомо, що 30 березня відкриють наступні гуманітарні коридори:

  • для евакуації маріупольців і доставки гуманітарної допомоги до міста Бердянськ;
  • доставки гуманітарної допомоги і евакуації людей з міста Мелітополь;
  • для проїзду колони людей на власному транспорті з міста Енергодар до Запоріжжя.

"Сформовані колони автобусів і вантажівок з гуманітарною допомогою вже вирушили з міста Запоріжжя. На зворотному шляху до міста Запоріжжя до гуманітарних колон з Бердянська і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті", – зазначає Верещук.

Вона також додала, що вчора, 29 березня, на переговорах російській делегації були передані пропозиції щодо організації гуманітарних коридорів до найбільш постраждалих 97 населених пунктів в Харківській, Київській, Херсонській, Чернігівській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Миколаївській областях. 30 березня Україна продовжить роботу щодо отримання погодження цих гуманітарних коридорів від РФ.

Нагадаємо, з 10:00 до 12:00 30 березня на вулиці Курчатова в Енергодарі формуватиметься колона з легкових автомобілів для евакуації.
  • 30 березня Укрзалізниця запустить три евакуаційні потяги з Краматорська до Ужгорода, Одеси та Хмельницького.

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Ірина Верещук
гуманітарні коридори
війна новини
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