На 30 березня погоджено гуманітарні коридори для евакуації з Маріуполя, Мелітополя та Енергодара, – Верещук

Про це повідомила міністр реінтеграції Ірина Верещук.

Відомо, що 30 березня відкриють наступні гуманітарні коридори:

для евакуації маріупольців і доставки гуманітарної допомоги до міста Бердянськ;

доставки гуманітарної допомоги і евакуації людей з міста Мелітополь;

для проїзду колони людей на власному транспорті з міста Енергодар до Запоріжжя.

"Сформовані колони автобусів і вантажівок з гуманітарною допомогою вже вирушили з міста Запоріжжя. На зворотному шляху до міста Запоріжжя до гуманітарних колон з Бердянська і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті", – зазначає Верещук.



Вона також додала, що вчора, 29 березня, на переговорах російській делегації були передані пропозиції щодо організації гуманітарних коридорів до найбільш постраждалих 97 населених пунктів в Харківській, Київській, Херсонській, Чернігівській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Миколаївській областях. 30 березня Україна продовжить роботу щодо отримання погодження цих гуманітарних коридорів від РФ.

30 березня Укрзалізниця запустить три евакуаційні потяги з Краматорська до Ужгорода, Одеси та Хмельницького.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb