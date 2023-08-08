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На 88 році життя помер режисер фільмів "Екзорцист" і "Французький зв'язковий" Вільям Фрідкін

8 серпня, 2023 вiвторок
08:57
Культура Вільям Фрідкін

Американський режисер Вільям Фрідкін, відомий класичним фільмом жахів "Екзорцист" і трилером "Французький зв'язковий" помер у віці 87 років

Про це інформує BBC.

Режисер помер 7 серпня у Лос-Анджелесі.

"У нього було чудове життя. Йому було майже 88 - у нього виходить новий фільм. Він був найпрекраснішим чоловіком у світі. Він був найпрекраснішим батьком у світі", - розповіла дружина режисера Шеррі Лансінг.

Причину смерті Фрідкіна не повідомляють, проте зазначається, що останні роки він мав проблеми за здоров'ям. 

Режисер помер до прем'єри свого останнього фільму "Військовий трибунал у справі про заколот на "Кейні", який мали показувати на Венеційському кінофестивалі. 

Кар'єра Фрідкіна почалася в 1960-х роках, але помітний успіх йому приніс фільм "Французький зв'язковий", який вийшов через десятиліття - у 1971 році та отримав п'ять "Оскарів", у тому числі за найкращу режисерську роботу. 

"Екзорцист", який з'явився на екранах у 1973 році, зібрав 500 мільйонів доларів у світовому прокаті. Він був номінований на 10 премій "Оскар", дві з яких виграв. 

  • 1 серпня помер актор Енгус Клауд, відомий за роллю наркоторговця Феско "Феза" О’Ніла в серіалі HBO "Ейфорія".
  • 4 серпня американський актор Марк Марголіс, який зіграв Гектора Саламанку в серіалах "Пуститися берега" та "Краще подзвоніть Солу" помер на 84-му році життя. 
Світ
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