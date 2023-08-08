На 88 році життя помер режисер фільмів "Екзорцист" і "Французький зв'язковий" Вільям Фрідкін
Американський режисер Вільям Фрідкін, відомий класичним фільмом жахів "Екзорцист" і трилером "Французький зв'язковий" помер у віці 87 років
Про це інформує BBC.
Режисер помер 7 серпня у Лос-Анджелесі.
"У нього було чудове життя. Йому було майже 88 - у нього виходить новий фільм. Він був найпрекраснішим чоловіком у світі. Він був найпрекраснішим батьком у світі", - розповіла дружина режисера Шеррі Лансінг.
Причину смерті Фрідкіна не повідомляють, проте зазначається, що останні роки він мав проблеми за здоров'ям.
Режисер помер до прем'єри свого останнього фільму "Військовий трибунал у справі про заколот на "Кейні", який мали показувати на Венеційському кінофестивалі.
Кар'єра Фрідкіна почалася в 1960-х роках, але помітний успіх йому приніс фільм "Французький зв'язковий", який вийшов через десятиліття - у 1971 році та отримав п'ять "Оскарів", у тому числі за найкращу режисерську роботу.
"Екзорцист", який з'явився на екранах у 1973 році, зібрав 500 мільйонів доларів у світовому прокаті. Він був номінований на 10 премій "Оскар", дві з яких виграв.
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