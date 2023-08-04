Про смерть актора повідомив його син Морган Марголіс, пише The Hollywood Reporter.

За його словами, Марк Марголіс помер 3 серпня у лікарні Mount Sinai у Нью-Йорку після нетривалої хвороби.

Марголіс відомий завдяки ролі наркоторговця Гектора Саламанки у серіалах "Пуститися берега" та "Краще подзвоніть Солу". За цю роль він був номінований на премію "Еммі".

Також Марк Марголіс знявся у фільмах "Обличчя зі шрамом", "Ейс Вентура: Розшук свійських тварин", шести роботах Даррена Аронофскі та серіалі "Оз".