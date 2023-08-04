Помер зірка серіалів "Пуститися берега" та "Краще подзвоніть Солу" Марк Марголіс
На 84-му році життя помер американський актор Марк Марголіс, який зіграв Гектора Саламанку в серіалах "Пуститися берега" та "Краще подзвоніть Солу"
Про смерть актора повідомив його син Морган Марголіс, пише The Hollywood Reporter.
За його словами, Марк Марголіс помер 3 серпня у лікарні Mount Sinai у Нью-Йорку після нетривалої хвороби.
Марголіс відомий завдяки ролі наркоторговця Гектора Саламанки у серіалах "Пуститися берега" та "Краще подзвоніть Солу". За цю роль він був номінований на премію "Еммі".
Також Марк Марголіс знявся у фільмах "Обличчя зі шрамом", "Ейс Вентура: Розшук свійських тварин", шести роботах Даррена Аронофскі та серіалі "Оз".
- 1 серпня помер актор Енгус Клауд, відомий за роллю наркоторговця Феско "Феза" О’Ніла в серіалі HBO "Ейфорія".
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