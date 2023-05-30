Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Оперативна ситуація на Авдіївському напрямку не змінюється крайніх кілька тижнів. Інтенсивність боїв знизилась. Схоже, що противник перегруповується, в очікуванні контрнаступу ЗСУ. Проте на цій ділянці фронту не вщухають постійні артилерійські обстріли. Також слід зауважити, що російська розвідка теж активізувалась на цьому напрямку", - розповів Прозапас.

Капітан ЗСУ наголосив, що росіяни діють дуже обережно на Авдіївському напрямку.

"Ситуація на Авдіївському напрямку не критична. Судячи з усього, вони думають, що їм робити зі своєю пірровою перемогою на Бахмутському напрямку й не хочуть повторювати теж саме на інших напрямках. Оскільки ціною таких втрат досягти якихось результатів на полі бою не можна", - додав він.