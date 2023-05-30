На Авдіївському напрямку противник перегруповується в очікуванні наступу Сил оборони, - капітан ЗСУ Прозапас
Капітан ЗСУ Валерій Прозапас повідомив, що російська війська перегруповуються на Авдіївському напрямку, щоб стримати наступ Сил оборони
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Оперативна ситуація на Авдіївському напрямку не змінюється крайніх кілька тижнів. Інтенсивність боїв знизилась. Схоже, що противник перегруповується, в очікуванні контрнаступу ЗСУ. Проте на цій ділянці фронту не вщухають постійні артилерійські обстріли. Також слід зауважити, що російська розвідка теж активізувалась на цьому напрямку", - розповів Прозапас.
Капітан ЗСУ наголосив, що росіяни діють дуже обережно на Авдіївському напрямку.
"Ситуація на Авдіївському напрямку не критична. Судячи з усього, вони думають, що їм робити зі своєю пірровою перемогою на Бахмутському напрямку й не хочуть повторювати теж саме на інших напрямках. Оскільки ціною таких втрат досягти якихось результатів на полі бою не можна", - додав він.
- 29 травня речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив, що українські захисники за добу відбили 12 разів ворожі атаки в околицях міста Мар'їнка
- 30 травня у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові за добу знищили 410 російських військових, 51 крилату ракету, 38 безпілотників та один танк
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.08
Купівля 37.08Продаж 37.61
-
EUR
Купівля 39.87Продаж 40.68
- Актуальне
- Важливе