На Авдіївському напрямку ЗСУ щодня мінусують від 100 до 150 окупантів, - начальник міської ВА Барабаш
Начальник Авдіївської міської ВА Віталій Барабаш повідомив, що російські окупанти щодня втрачають від 100 до 150 осіб особового складу, намагаючись штурмувати позиції ЗСУ навколо міста
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"На нашому напрямку ситуація докорінно не змінилась. Як було гаряче, так і залишається. Десятки обстрілів щодоби наносять росіяни по місту. Поодинокі обстріли вже ніхто не рахує, адже їх просто сотні. По позиціях ЗСУ навколо міста за останню добу було завдано понад 200 обстрілів", - розповів Барабаш.
Начальник міської ВА додав, що росіяни перекидають нові підрозділи на Авдіївський напрямок
"Росіянам не дуже подобається те, що вони втратили певні позиції на Авдіївському напрямку. Миритись з цим вони не дуже хочуть, тому постійну штурмують і намагаються повернути втрачені позиції. Проте жодного успіху на нашому напрямку вони не мають. Підсилюються новими підрозділами. Кілька днів тому на Авдіївський напрямок вони перекинули підрозділи морської піхоти, але і їм нічого не вдається. Все це завдяки нашим Силам оборони. Росіяни щодня втрачають від 100 до 150 осіб особового складу на нашому напрямку”, - додав він.
- 24 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що армія РФ і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Зазначалося, що протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень. За добу росіяни втратили в Україні 660 військових, 11 танків та 1 засіб ППО.
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