Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"На нашому напрямку ситуація докорінно не змінилась. Як було гаряче, так і залишається. Десятки обстрілів щодоби наносять росіяни по місту. Поодинокі обстріли вже ніхто не рахує, адже їх просто сотні. По позиціях ЗСУ навколо міста за останню добу було завдано понад 200 обстрілів", - розповів Барабаш.

Начальник міської ВА додав, що росіяни перекидають нові підрозділи на Авдіївський напрямок

"Росіянам не дуже подобається те, що вони втратили певні позиції на Авдіївському напрямку. Миритись з цим вони не дуже хочуть, тому постійну штурмують і намагаються повернути втрачені позиції. Проте жодного успіху на нашому напрямку вони не мають. Підсилюються новими підрозділами. Кілька днів тому на Авдіївський напрямок вони перекинули підрозділи морської піхоти, але і їм нічого не вдається. Все це завдяки нашим Силам оборони. Росіяни щодня втрачають від 100 до 150 осіб особового складу на нашому напрямку”, - додав він.