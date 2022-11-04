На австралійському узбережжі помітили найотруйнішу рибу у світі

Про це пише dailystar.

Чоловік прогулювався узбережжям у Лі-Пойнт, Північна Австралія, й шукав сліди синьокольчастого восьминога, який теж відомий своєю отруйністю. Але натрапив на не менш смертоносне створіння.

Ці риби можуть ховатися в камінні та піску на мілководді, чекаючи своєї жертви.

Браун каже, що дивом уникнув смерті й закликає усіх бути уважнішими на пляжах.

За словами голови Лабораторії еволюції отрут у Квінсленді Браяна Фрая, кожна подібна особина має 13 гострих шипів, в яких і міститься токсин. Зазвичай риба використовує отруту під час полювання, атакуючи здобич за секунди.

На людину риба не нападає, але кожен може стати її жертвою випадково наступивши. У цьому випадку смерть може наступити від больового шоку за лічені хвилини. Якщо цього не станеться, постраждалий все одно помре, але вже від колапсу серцево-судинної системи, який настане протягом пів години.

Фрай зазначив, що біля берегів Австралії риба-камінь зустрічається досить часто, тому відпочивальникам необхідно бути уважними.

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