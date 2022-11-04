На австралійському узбережжі помітили найотруйнішу рибу у світі
Під час прогулянки на пляжі рибу-камінь помітив натураліст Деніел Браун. Доторкнувшись до неї, людина може померти протягом 30 хвилин
Про це пише dailystar.
Чоловік прогулювався узбережжям у Лі-Пойнт, Північна Австралія, й шукав сліди синьокольчастого восьминога, який теж відомий своєю отруйністю. Але натрапив на не менш смертоносне створіння.
Ці риби можуть ховатися в камінні та піску на мілководді, чекаючи своєї жертви.
Браун каже, що дивом уникнув смерті й закликає усіх бути уважнішими на пляжах.
За словами голови Лабораторії еволюції отрут у Квінсленді Браяна Фрая, кожна подібна особина має 13 гострих шипів, в яких і міститься токсин. Зазвичай риба використовує отруту під час полювання, атакуючи здобич за секунди.
На людину риба не нападає, але кожен може стати її жертвою випадково наступивши. У цьому випадку смерть може наступити від больового шоку за лічені хвилини. Якщо цього не станеться, постраждалий все одно помре, але вже від колапсу серцево-судинної системи, який настане протягом пів години.
Фрай зазначив, що біля берегів Австралії риба-камінь зустрічається досить часто, тому відпочивальникам необхідно бути уважними.
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