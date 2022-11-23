На автобусній станції в Єрусалимі прогриміли вибухи: є загиблий, майже 20 постраждалих
Вранці 23 листопада в Єрусалимі пролунали вибухи на автобусній станції в районі Рамот. Є багато постраждалих
Про це повідомляє місцеве видання newsru.co.il.
Відомо, що перше повідомлення про вибух надійшло о 07:06, інцидент стався на автобусній зупинці на вулиці Шаарей Єрушалаїм. Шосе у вказаному районі заблоковане для проїзду транспорту.
Після, приблизно через пів години після першого вибуху, на перехресті Рамот в Єрусалимі пролунав ще один вибух.
Загалом допомогу було надано 19 постраждалим: серед них 15 поранених і четверо в стані нервового шоку. Парамедики та поліцейські зазначають, що вибухові пристрої містили безліч дрібних металевих предметів, що вражають, з метою заподіяння максимальної шкоди людям.
Поранені доправлені у лікарні. Деякі у критичному стані.
Близько 09:00 в одній з лікарень сказали, що помер один із поранених. Інформація про загиблого офіційно підтверджена поліцією.
Наразі поліція блокує автовокзали та автобусні зупинки. Ведеться пошук вибухових пристроїв.
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