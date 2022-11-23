Про це повідомляє місцеве видання newsru.co.il.

Відомо, що перше повідомлення про вибух надійшло о 07:06, інцидент стався на автобусній зупинці на вулиці Шаарей Єрушалаїм. Шосе у вказаному районі заблоковане для проїзду транспорту.

Після, приблизно через пів години після першого вибуху, на перехресті Рамот в Єрусалимі пролунав ще один вибух.

Загалом допомогу було надано 19 постраждалим: серед них 15 поранених і четверо в стані нервового шоку. Парамедики та поліцейські зазначають, що вибухові пристрої містили безліч дрібних металевих предметів, що вражають, з метою заподіяння максимальної шкоди людям.

Поранені доправлені у лікарні. Деякі у критичному стані.

Близько 09:00 в одній з лікарень сказали, що помер один із поранених. Інформація про загиблого офіційно підтверджена поліцією.

Наразі поліція блокує автовокзали та автобусні зупинки. Ведеться пошук вибухових пристроїв.

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